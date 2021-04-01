Source: Russia Federal Space

#Роскосмос01.04.2021 10:40

День рождения российского космонавта Сергея Волкова

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, коллеги по космической отрасли поздравляют Сергея Александровича Волкова с Днём рождения!

Свой первый полёт с 8 апреля по 24 октября 2008 года Сергей Волков благополучно совершил в качестве командира транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-12» и командира экспедиции МКС-17 вместе с космонавтом Олегом Кононенко и участником космического полёта Ли Со Ён. За время полёта была проведена установка основной герметичной секции РМ научно-исследовательского модуля «Kibo» и манипулятора JEMRMS, выполнены работа с ATV-001 (первым грузовым кораблём ESA), научные и исследовательские эксперименты.

В ходе полёта российский космонавт дважды выходил в открытый космос и выполнил запланированные работы. За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полёта, указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2009 года С.А. Волкову присвоено звание Героя России.

Второй полёт в качестве командира корабля «Союз ТМА-02М» и бортинженера МКС-28/29 (7 июня — 22 ноября 2011 года) Сергей Волков совершил вместе с астронавтами Майклом Фоссумом и Сатоши Фурукавой, в ходе которого выполнил выход в открытый космос. За образцовое выполнение двух пилотируемых космических полётов особой сложности по программе Международной космической станции, а также реализацию в полном объёме программы полётов Сергею Александровичу присвоена квалификация космонавта 1-го класса.

В третью космическую командировку Сергей Волков отправился 2 сентября 2015 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-18М» и бортинженера МКС-45/46. В ходе полёта он выполнил работу с транспортными грузовыми и транспортными пилотируемыми кораблями. В период деятельности на борту МКС провёл множество научно-прикладных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительные работы бортовых систем, выполнил бортовые фото-, видеосъёмки, а также подготовил корабль «Союз ТМА-18М» к возвращению с орбиты. В ходе полёта космонавт выполнил один выход в открытый космос продолжительностью 4 часа 43 минуты. В общей сложности за три полёта Сергей Александрович пробыл в открытом космосе 23 часа 20 минут.

2 марта 2016 года экипаж корабля «Союз ТМА-18М» в составе Сергея Волкова, Михаила Корниенко и Скотта Келли благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полёта С.А. Волкова составила 181 сутки 23 часа 47 минут.

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