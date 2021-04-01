Л. Гумерова обсудила с губернатором ЯНАО повестку выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде

Source: Russia – Council of the Federation

Темой выездного заседания Комитета станут «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах».

В рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась встреча председателя Комитета Лилии Гумеровой ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. АртюховДмитрий АндреевичГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

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В ходе беседы обсуждались вопросы повестки предстоящего заседания, посвященного особенностям реализации общеобразовательных программ в кочевых школах.

«Сама тема нашего заседания имеет стратегическое значение. От нее во многом зависит развитие Арктической зоны. В ЯНАО накоплен уникальный опыт кочевого обучения и воспитания, с которым рассчитываем ознакомиться в ходе пребывания в регионе», — сказала Лилия Гумерова.

Кроме того, сенатор сообщила о работе Комитета СФ по подготовке к запланированным на апрель парламентским слушаниям на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

По ее словам, один из ключевых вопросов — развитие науки в регионах и меры, которые будут способствовать привлечению молодых ученых в научно-исследовательские проекты.

Лилия Гумерова пригласила Дмитрия Артюхова принять участие в этом важном мероприятии, проводимом в Год науки и технологий. Губернатор ЯНАО подтвердил свое участие и высказал ряд предложений, касающихся содержательной составляющей слушаний.

Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

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«Коренные народы Севера – это неотъемлемая часть Ямала. Одна из наших важных задач – дать детям тундровиков хорошее образование и возможности для самореализации. Поэтому сама система образования на Ямале имеет свою специфику. Мы неплохо продвинулись в части законодательной базы для кочевого обучения, но по некоторым вопросам требуются решения на федеральном уровне. Надеемся на взаимодействие с вами по этому вопросу», — сказал Дмитрий Артюхов.

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