М. Ахмадов: Поправки в законодательство будут способствовать созданию благоприятных условий для функционирования фитнес-индустрии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы имплементации нормативно-правовых актов с представителями отрасли.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел рабочую встречу с представителями фитнес-индустрии. Сенатор отметил, что накануне, на 502-м заседании Совета Федерации были одобрены поправки в Налоговый кодекс, предоставляющие возможность социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

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Соответствующие изменения внесены также в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В целях реализации закона Правительство РФ наделяется полномочием на утверждение перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг и правил их оказания.

На сегодняшний день правила не утверждены, и фитнес-сообщество обеспокоено, не повлечет ли это за собой дополнительных финансовых затрат для субъектов предпринимательской деятельности

«На сегодняшний день правила не утверждены, и фитнес-сообщество обеспокоено, не повлечет ли это за собой дополнительных финансовых затрат для субъектов предпринимательской деятельности», – сообщил сенатор.

Мохмад Ахмадов провел рабочую встречу с представителями фитнес-индустрии

По его словам, представители фитнес-индустрии выразили желание совместно с органами государственной власти принять участие в разработке соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих отрасль. «На мой взгляд, такое сотрудничество благоприятно повлияет на качество документов и их реализацию на практике, поможет не создавать дополнительных препятствий для бизнеса и будет способствовать популяризации спорта среди населения».

По словам Мохмада Ахмадова, необходимо создать максимально благоприятные условия для функционирования объектов фитнес-индустрии.

По итогам встречи было принято решение провести совещание на площадке Экспертного совета по физической культуре и спорту при профильном Комитете СФ.

Во встрече приняли участие председатель Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике Константин Вырупаев, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии Ольга Киселева и президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

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