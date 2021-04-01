Н. Куликовских приняла участие в патриотической акции «Вахта Памяти» в Смоленской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии подведены итоги работы поисковых отрядов в прошлом году и обсуждена подготовка к новому сезону, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе приняла участие в открытии патриотической акции «Вахта Памяти-2021». На мероприятии подведены итоги работы поисковых отрядов в прошлом году и обсуждена подготовка к новому сезону.

«Несмотря на сложность проведения экспедиций в условиях пандемии, смоленские поисковики в 2020 году разыскали и похоронили останки 1 545 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, и установили имена 300 без вести пропавших солдат», — отметила сенатор.

Руководство Смоленской области уделяет большое внимание вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества и оказывает всемерную поддержку поисковому движению

Нина Куликовских подчеркнула, что руководство Смоленской области уделяет большое внимание вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества и оказывает всемерную поддержку поисковому движению.

Нина Куликовских в рамках работы в регионе приняла участие в открытии патриотической акции «Вахта Памяти-2021»

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Нина Куликовских

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Нина Куликовских в рамках работы в регионе приняла участие в открытии патриотической акции «Вахта Памяти-2021»

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Нина Куликовских в рамках работы в регионе приняла участие в открытии патриотической акции «Вахта Памяти-2021»

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Нина Куликовских в рамках работы в регионе приняла участие в открытии патриотической акции «Вахта Памяти-2021»

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Парламентарий рассказала, что в регионе действуют 74 поисковых отряда, созданные во всех муниципальных образованиях. «В 2020 году на Смоленской земле родился новый поисковый отряд «Следопыт», созданный на базе Следственного управления СК РФ по Смоленской области, это первый практический опыт непосредственного участия СК РФ в поисковой работе», — сообщила сенатор.

За успехи в работе Нина Куликовских наградила поисковые отряды ценными подарками, а участников движения — благодарностями сенатора Российской Федерации.

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