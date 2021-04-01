О. Алексеев: Перед аграриями Саратовской области в этом году поставлена задача собрать шесть миллионов тонн зерна

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального правительства.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании правительства Саратовской области.

Мероприятие, которое провел председатель правительства – вице-губернатор Роман Бусаргин, прошло в режиме видео-конференц-связи.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании правительства Саратовской области

На заседании, в частности, обсуждалась готовность региона к весенне-полевым работам в преддверии страды. «Посевная площадь остается на уровне прошлого года — 4,1 миллиона гектаров. 80 процентов озимых зерновых находятся в удовлетворительном состоянии. Задача — собрать 6 миллионов тонн зерна, тогда как в 2020 году этот показатель составил 5,5 миллионов тонн», — отметил Олег Алексеев.

По словам сенатора, машинно-тракторный парк практически готов. Для проведения сезонных работ в Саратовской области запланирована господдержка в размере более 700 млн руб. В целом на развитие сельского хозяйства региона утверждено более 2,2 млрд руб.

При обсуждении этой темы был сделан акцент на контроле за ростом цен на продукты, сказал парламентарий.

В итоге сделано многое: в 18 районах появилось 34 модульных фельдшерско-акушерских пункта, проведен капитальный ремонт в спортзалах в 15 районах, обустроены и благоустроены дворовые и общественные территории

В ходе заседания также подведены итоги реализации в Саратовской области национальных проектов и государственных программ. Олег Алексеев отметил, что в 2020 г. на все мероприятия выделено 40,6 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в предыдущем году.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании правительства Саратовской области

«В итоге сделано многое: в 18 районах появилось 34 модульных фельдшерско-акушерских пункта, проведен капитальный ремонт в спортзалах в 15 районах, обустроены и благоустроены дворовые и общественные территории. В 16 районах капитально отремонтировали сельские дома культуры и обновили оборудование, капремонт проведен в двух школах искусств», — перечислил сенатор.

Олег Алексеев сообщил, что в текущем году бюджет мероприятий по национальным проектам и государственным программах составит 45,9 млрд руб., запланировано строительство и реконструкция 69 объектов.

На заседании также обсуждалась готовность Саратовской области к возможному половодью, работа промышленного комплекса региона и ситуация на рынке труда.

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