Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие в пресс-мероприятии по проблемам развития сельскохозяйственного страхования.

Восстановление системы агрострахования – задача, которая была поставлена Президиумом Совета Законодателей в 2018 г. и которая находится в фокусе постоянного внимания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на протяжении последних лет.

Смотрите также

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе пресс-мероприятия по проблемам развития сельскохозяйственного страхования.

По словам сенатора, первым шагом стало внесение изменений в закон о государственной поддержке агрострахования, которые были предложены Министерством сельского хозяйства РФ и поддержаны Комитетом СФ. Они вступили в силу с 1 марта 2019 г. – с начала весенней посевной – и создали более гибкие условия в этой области. Это уже в первый год привело к позитивным результатам: практически в три раза увеличилось количество застрахованных хозяйств, в четыре раза выросла застрахованная посевная площадь – с 1,2 до 4,7 млн га.

«В то же время, очевидно, что этот уровень страхования недостаточен для защиты сельского хозяйства. Кроме того, весенние события на Юге России – возвратные заморозки, которые нанесли масштабный ущерб садоводству, продемонстрировали необходимость доработки страховых программ, нацеленных на этот сегмент аграрного производства», — считает Алексей Майоров.

В связи с необходимостью анализа работы системы сельхозстрахования и подготовки предложений по ее развитию в 2020 г. Комитет совместно с Национальным союзом агростраховщиков при участии Минсельхоза и Банка России провел масштабную работу по изучению ситуации во всех федеральных округах страны. С сентября по декабрь были проведены 8 совещаний, на которых были охвачены все 8 федеральных округов (84 региона). «Обсуждение показало высокую заинтересованность аграрного сообщества и органов управления АПК субъектов Федерации в организации страховой защиты. В то же время был выявлен и ряд существующих проблем», — сообщил законодатель.

По его словам, на основании этих данных были получены результаты, отражающие региональную специфику развития агрострахования. Так, например, в Центральном федеральном округе выявлена необходимость устранения дисбаланса в развитии страхования урожая-2020 в Черноземье (охват 14 проц.) и более северных регионах (охват 1 проц.). В Приволжском федеральном округе — необходимость развития страхования урожая в отдельных северных и южных регионов округа, также проявлен интерес к страхованию пчел.

«Общий запрос со стороны регионов показал необходимость расширения охвата страхованием, упрощения условий страхования для аграриев как в части заключения договоров, так и получения страховых выплат, повышения доступности страховой защиты», — отметил Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что в связи с необходимостью обеспечения этих задач Комитетом и группой законодателей разработан, внесен в Государственную Думу и принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,. Документ предусматривает интеграцию механизма агрострахования в систему защиты сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

MIL OSI