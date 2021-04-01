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#НПО Энергомаш#ИСРД01.04.2021 21:37

Представитель ВЦРД вошел в состав молодежного Совета при Воронежской городской Думе

В марте 2021 года решением Воронежской городской Думы 5 созыва был утвержден состав Молодежного совета, членом которого стал сотрудник Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») Денис Грибанов.

Денис трудится на предприятии с 2014 года, и в настоящее время занимает должность инженера по качеству. Благодаря активной жизненной позиции и организаторским способностям в 2019 году он был назначен заместителем председателя Союза молодежи предприятия.

Денис Грибанов: «Узнав о том, что формируется новый Молодежный совет, я решил вступить в него от нашего предприятия. Руководство направило ходатайство в Воронежскую городскую Думу. По итогам отбора я был включен в состав Совета, в который всего вошло 34 человека. В дальнейшем я планирую войти в комиссию, отвечающую за промышленность нашего города, и там уже представлять интересы работающей молодежи на законодательном уровне городского округа город Воронеж».

Молодежный совет при Воронежской городской Думе является постоянно действующим, совещательным и консультативным органом, обеспечивающим участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики и содействующим развитию социальной активности молодежи в социально-экономическом, культурном и духовном развитии города. Состав Совета избирается на 5 лет.

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