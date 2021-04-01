Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орленок01.04.2021 14:30

Профильная смена в «Орленке»

Всероссийский детский центр «Орленок» на базе лагеря «Звездный» открыл свои двери для участников 4 смены «Профильные техноотряды: Urban Skills». Индустриальным партнером «Профильных техноотрядов» традиционно выступает Госкорпорация «Роскосмос».

150 детей из Москвы и Московской области под руководством опытных наставников и экспертов будут осваивать компетенции WorldSkills «Инженерный дизайн CAD: направление «Объединенные космосом», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии информационного моделирования BIM» (FutureSkills), «Рекрутинг», «Интернет-маркетинг», «Промышленный дизайн», «Электромонтаж», «Цифровое производство», а также компетенции реализуемые при поддержке других индустриальных партнеров: «Аддитивное производство», «Цифровая метрология» и «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».

Ребят ждут три недели, полные увлекательных открытий, встреч, новых знаний и незабываемой атмосферы. «Профильные техноотряды» дают возможность ребятам погрузиться в выбранную компетенцию под руководством высококвалифицированных наставников — представителей индустриальных партнеров и экспертов WorldSkills. Ключевым событием смены в «Орленке» станет традиционный SkillsDays, во время которого ребята в течение одного дня смогут попробовать все компетенции, представленные на смене.

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