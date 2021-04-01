Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Лидеры России01.04.2021 09:10

Роскосмос принял участие в старте четвертого конкурса управленцев «Лидеры России»

Госкорпорация «Роскосмос» 31 марта 2021 года приняла участие в старте четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Запуск нового сезона конкурса был поддержан Президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек. Показатель востребованности наших участников — это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны», — рассказал Алексей Комиссаров.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек. В рамках запуска четвертого сезона конкурса, Госкорпорация «Роскосмос» была отмечена благодарностью за системную поддержку в организации конкурса.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Лидеры России» — открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Конкурс поддерживают партнеры — крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, Газпромнефть, Ростелеком, Россети, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ГМК «Норильский Никель», Ростех, Интер-РАО, НЛМК, Роснефть, Русгидро, СИБУР Холдинг, Лукойл, а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть RT, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

MIL OSI