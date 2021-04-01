Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Прогресс МС-14#Союз МС-17#Союз МС-1802.04.2021 00:05

Сегодня высоту орбиты МКС увеличат на 360 метров

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведут коррекцию высоты её орбиты. Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к служебному модулю «Звезда», будут в автоматическом режиме включены в 15:14 по московскому времени.

Величина импульса составит 0,21 м/с. Двигатели корабля проработают в 129,3 с., в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 0,36 км и составит 419,8 км. По предварительной информации службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш, параметры орбиты МКС составят:

Период обращения: 92,91 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота над поверхностью Земли: 418,17 км;

максимальная высота над поверхностью Земли: 439,79 км.

Данный манёвр выполняется для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18» и посадкой «Союза МС-17», которые запланированы в апреле 2021 года. 9 апреля к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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