Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Спектр-РГ01.04.2021 16:20

Спектр-РГ раскроет тайны далеких квазаров в молодой Вселенной

Российский научный фонд подвел итоги трех конкурсов на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований. В конкурсе отдельных научных групп победителем стал проект «Поиск и исследование далеких квазаров в рентгеновском обзоре всего неба с помощью телескопа eROSITA российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» под руководством члена-корреспондента РАН Марата Равильевича Гильфанова.

«Первые несколько миллиардов лет жизни Вселенной были наполнены событиями — активно формировались галактики, в ядрах которых быстро росли сверхмассивные черные дыры. Рост сверхмассивных черных дыр происходил главным образом за счет аккреции (падения на черную дыру) межзвездного газа и сопровождался выделением огромного количества энергии в виде электромагнитного излучения, — рассказывает Марат Гильфанов. — Благодаря их колоссальной светимости такие объекты — квазары, расположенные на огромных, космологических, расстояниях от нас, мы можем наблюдать и сегодня».

Цель проекта, поддержанного РНФ, — исследование роста сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик в молодой Вселенной. Объекты исследования — далекие квазары, расположенные на красных смещениях от z=3 до, как минимум, z=6. Этот интервал красных смещений соответствует второму миллиарду лет в жизни Вселенной. Квазары будут отбираться из числа рентгеновских источников, открываемых телескопом eROSITA на борту российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» в ходе обзора всего неба.

Орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» была запущена с космодрома Байконур 13 июля 2019 года и начала сканирование всего неба в декабре 2019 года. К настоящему времени проводится третий обзор неба из восьми запланированных. По итогам первого года обзора телескопом eROSITA была достигнута рекордная чувствительность, на порядок превышающая чувствительность предыдущего наиболее полного обзора всего неба обсерваторией ROSAT (Германия).

Благодаря этому уже сейчас при помощи телескопа eROSITA открыто около двух миллионов источников рентгеновского излучения — в ~20 раз больше, чем было зарегистрировано обсерваторией ROSAT. Примерно три четверти этих источников — активные ядра галактик и квазары. Поиск и отбор далеких квазаров для исследования в рамках проекта будет производиться при помощи системы машинного обучения SRGz, разработанной участниками проекта в отделе астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. В результате будет получена выборка из нескольких тысяч квазаров высокой светимости на z>3, в десятки раз превосходящую по числу все существующие выборки далеких квазаров, отобранные по их рентгеновскому излучению.

«На основе этой самой полной на сегодня выборки мы будем исследовать физические и статистические свойства активно растущих сверхмассивных черных дыр в молодой Вселенной, включая их функцию светимости, спектральное распределение излучаемой энергии, переменность рентгеновского излучения. Эти результаты значительно „продвинут“ наше понимание общей картины роста сверхмассивных черных дыр в молодой Вселенной и физики аккреции вещества на них».

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В рамках конкурса 2021 года на получение грантов по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» поддержано 526 проектов. Они планируются к реализации в 2021–2023 годах с возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер одного гранта составляет до 6 миллионов рублей ежегодно.

В 2020 году также завершилась реализация трехлетних проектов отдельных научных групп, поддержанных РНФ в 2018 году. Условиями конкурса было предусмотрено продление реализации проектов сроком от одного до двух лет. В рамках конкурса 2021 года на продление поддержано 218 проектов. В их числе — два проекта под руководством сотрудников ИКИ РАН:

Магнито-плазменные радиационные процессы на нейтронных звездах и в окрестности черных дыр (руководитель д.ф.-м.н. Г.С. Бисноватый-Коган).

Перспективный прибор «Космический гамма-спектрометр с мечеными заряженными частицами» (КГС-МЗЧ) для изучения Луны, Марса и других небесных тел солнечной системы методами ядерной физики (руководитель д.ф.-м.н. И.Г. Митрофанов).

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