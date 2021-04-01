С. Березкин: Ни одно обращение, высказанное на приеме граждан, не остается без внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием жителей Ярославской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел в дистанционном формате прием граждан в регионе.

Смотрите также

В ходе мероприятия к сенатору обратились представители ряда садовых товариществ, которых волнуют общие темы — ненадлежащее состояние подъездных дорог к СНТ, строительство новых дорог, уборка снега, эксплуатация электрических сетей, спил деревьев, автобусное сообщение.

«По некоторым вопросам была проведена устная консультация, другие будут направлены в Департамент дорожного хозяйства области и администрациям муниципальных образований для дальнейшего взаимодействия», — сообщил Сергей Березкин.

Парламентарий подчеркнул, что все заявители были внимательно выслушаны и проинформированы о мерах, которые планируется предпринять.

«Граждане, обращаясь к сенатору, уверены в обязательном оказании содействия в решении их проблемных вопросов. Многое удается решить, но есть и такие вопросы, решение которых по объективным причинам требует времени. Однако ни одна ситуация не остается без внимания», — добавил Сергей Березкин.

MIL OSI