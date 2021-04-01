С. Горняков принял участие в инспекции строящегося жилого комплекса в Волгограде

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе эффективно применяются механизмы, позволяющие завершить строительство долгостроев, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе поездки в регион принял участие в инспекции строящегося жилого комплекса на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда.

Мероприятие провел губернатор региона Андрей Бочаров. БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области Разрешение на стройку жилого комплекса было выдано в 2013 г., однако спустя три года работы были полностью заморожены.

По словам губернатора, в результате 203 человека оказались в сложной жизненной ситуации в связи с тем, что практически потеряли шанс получить свое жилье. «В рамках работы с инициативной группой, застройщиком, администрацией Волгограда мы приняли решение достроить этот проблемный объект. Первую секцию сдали досрочно. Вторую планируем сдать в конце года и передать людям ключи», — отметил Андрей Бочаров.

В ходе сотрудничества с правоохранительными и надзорными органами в регионе уже сдали в эксплуатацию 86 проблемных объектов, в результате чего новоселье справили 7700 семей дольщиков

Как сообщил Сергей Горняков, плановая системная работа по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства в Волгоградской области идет с 2014 г. По каждому проблемному объекту формируется индивидуальный механизм достройки.

«В ходе сотрудничества с правоохранительными и надзорными органами в регионе уже сдали в эксплуатацию 86 проблемных объектов, в результате чего новоселье справили 7700 семей дольщиков», — сказал сенатор.

«Основные механизмы, позволяющие завершить строительство долгостроев, — предоставление субсидий за счет областного бюджета, предоставление земельных участков в аренду без торгов, выкуп квартир у застройщиков проблемных многоквартирных домов», — отметил Сергей Горняков.

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