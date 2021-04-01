Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по совершенствованию взаимодействия СФ с ЦИК РФ.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание по теме «Совершенствование взаимодействия Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ».

Смотрите также

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края , первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области полномочный представитель СФ в Центральной избирательной комиссии РФ Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края сенаторы Российской Федерации, члены Центральной избирательной комиссии.

Совещание приурочено к началу работы Центральной избирательной комиссии в новом составе. Обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ, вопросы разработки и продвижения законодательных инициатив в сфере избирательного законодательства.

Текущий год очень важен с точки зрения проведения многочисленных избирательных кампаний, отметил Вячеслав Тимченко. «В первую очередь, это выборы депутатов Государственной Думы 19 сентября. В эти же сроки пройдут региональные выборы, будут избраны главы 11 субъектов, обновятся составы региональных законодательных органов власти 39-ти регионов. Состоятся муниципальные выборы».

Он отметил информативность официального интернет-сайта Центризбиркома, системность представляемой информации, ее широкий охват, постоянное обновление информации о принятых Комиссией актах.

У Центризбиркома с Советом Федерации налажены конструктивные отношения

По словам сенатора, у Центризбиркома с Советом Федерации налажены конструктивные отношения. Вячеслав Тимченко высказался за активное взаимодействие СФ с ЦИК, пригласил представителей Комиссии к участию в мероприятиях верхней палаты.

Учитывая, что Центризбирком не является субъектом права законодательной инициативы, сенатор предложил использовать площадку СФ для разработки законопроектов, проблематика которых может быть инициирована ЦИКом на основе анализа существующей практики.

Парламентарий также проинформировал об одобрении на прошедшем накануне заседании верхней палаты поправок в избирательное законодательство, касающихся в том числе деятельности ЦИК и территориальных избирательных комиссий.

Андрей Клишас отметил высокий уровень взаимодействия между ЦИК и законодателями. Одно из важных достижений работы ЦИК состоит в том, что доверие людей к процедуре и итогам выборов повысилось, сказал сенатор. По его словам, этому способствовало принятие ряда законов, делающих процедуру выборов более прозрачной, усиливающих контроль за недопущением во власть криминала.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

1 из 14

Вячеслав Тимченко

2 из 14

Андрей Клишас

3 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

4 из 14

Сергей Березкин

5 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

6 из 14

Андрей Шевченко

7 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

8 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

9 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 14

Валерий Пономарев

13 из 14

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

14 из 14

«Объем информации, которую ЦИК придется анализировать, особенно с учетом федеральной избирательной компании, огромный. В соответствии с принятым законодательством, ЦИК будет получать эту информацию официально от уполномоченного органа».

Он также остановился на вопросах, касающихся порядка формирования Совета Федерации, проведения региональных и муниципальных избирательных кампаний, повышения доверия к выборам и качества представительства в органах власти.

Андрей Шевченко обратил внимание на важность работы по информированию граждан о выборах различных уровней, особенно муниципального звена. По его словам, явка зависит, в том числе, и от работы избирательных комиссий на местах, качества информирования населения.

На заседании выступили заместитель Председателя ЦИК РФ Николай Булаев, представители Центральной избирательной комиссии.

Подобный формат встреч сенаторов с членами ЦИК, предполагающий обмен мнениями и сверку часов, оказался востребованным и будет продолжен в дальнейшем, заключил Вячеслав Тимченко по итогам совещания.

MIL OSI