Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата01.04.2021 05:45

95 лет со дня рождения Владимира Михайловича Миронова

Сегодня, 1 апреля 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения специалиста и руководителя работ в области производства средств защиты и обеспечения жизнедеятельности Владимира Михайловича Миронова.

Окончил Всесоюзный машиностроительный институт: инженер-механик (1951 г.). С 1945 по 1964 гг. — работал на заводе п/я 282 МАП: технологконструктор, старший технолог, старший инженер, начальник группы, зам. главного технолога. С 1965 г. по 2002 г. — работал в Научно-производственном предприятии «Звезда», пос. Томилино Московской обл.: главный технолог, главный инженер, заместитель генерального директора по производству — главный инженер.

Участвовал в создании изделий предприятия для космических кораблей семейства «Союз» и «Буран», орбитальных станций «Салют» и «Мир». Под его руководством создано производство, реконструирована и модернизирована лабораторно-экспериментальная база предприятия. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, правительственной медалью и медалями ВДНХ.

Талантливый руководитель работ в области производства средств защиты и обеспечения жизнедеятельности Владимир Михайлович Миронов скончался 9 февраля 2002 года.

MIL OSI