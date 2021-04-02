Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур02.04.2021 16:45

Авторский осмотр корабля «Союз МС-18» и накатка головного обтекателя

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» к запуску 9 апреля 2021 года по программе 65-й и 66-й основных экспедиций к Международной космической станции.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») и других дочерних предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр корабля «Союз МС-18», выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили стартовую готовность корабля в составе космической головной части.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18» входят: командир Олег Новицкий (Роскосмос), бортинженер-1 Петр Дубров (Роскосмос) и бортинженер-2 Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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