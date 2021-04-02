А. Клишас: Социальный проект «Начни с чистого листа» позволит исключить приобщение детей к криминальной среде

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о старте большого федерального социального проекта, направленного на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края рассказал о первом выездном мероприятии большого федерального социального проекта «Начни с чистого листа», которое прошло в Ижевске.

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Проект «Начни с чистого листа» реализуется АНО ФК «Тотем» и ФСИН России при поддержке Фонда Президентских грантов при партнерстве с Росфинмониторингом.

Проект призван вовлечь несовершеннолетних осужденных в спортивную, культурную и иную общественно полезную деятельность, способствуя их социальной адаптации.

В Совете Федерации состоялась видеоконференция, приуроченная к открытию данного социального проекта. По итогам мероприятия участники отметили необходимость привлечения к реализации проекта общественности и НКО, чья поддержка позволит обеспечить воспитательные колонии, в частности, профессиональными кадрами для проведения спортивных, культурных, образовательных мероприятий и способствовать формированию необходимой материально-технической базы.

Программа социального проекта открылась Всероссийским творческим конкурсом среди несовершеннолетних воспитанников всех колоний. Основной частью проекта являются масштабные выездные форумы НКО в регионах.

Первым регионом в рамках выездного мероприятия социального проекта «Начни с чистого листа» стал Ижевск, где открылся форум для организаций некоммерческого сектора.

Андрей Клишас обратился к главе Удмуртской Республики Александру Бречалову с просьбой оказать поддержку важной социальной инициативе.

«Общество и государство заинтересовано в ресоциализации оступившихся ребят. Очень важно способствовать созданию такой среды, которая дала бы им возможность вернуться к полноценной жизни», — отметил сенатор.

Александр Бречалов личным примером поддержит проект и станет наставником для одного из несовершеннолетних воспитанников Ижевской ВК. Институт наставничества будет сильным подспорьем в вопросе возвращения оступившихся подростков к нормальной жизни вне криминальной среды.

Сейчас начинается формирование базы наставников. В планах команды ФК «Тотем» посещение ряда других воспитательных колоний ФСИН России — Можайской, Колпинской, Новооскольской, Белореченской, Новосибирской, Томской, Кировоградской, где общественности будут также презентованы возможности социального проекта.

Андрей Клишас выразил уверенность, что положительный импульс, заданный проектом, позволит объединить усилия общественных институтов по вопросу ресоциализации несовершеннолетних воспитанников колоний.

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