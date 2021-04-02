А. Кутепов предлагает изменить критерии отнесения предприятий общепита к субъектам МСП и механизмы их налогообложения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил пакетный законопроект.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает установить новый подход к критериям отнесения предприятий общественного питания к субъектам малого и среднего предпринимательства и к механизмам их налогообложения.

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Сенатор предлагает пересмотреть ставки упрощенной системы налогообложения для предприятий общественного питания в зависимости от оборота. «Данное решение создаст мощный импульс к тому, чтобы наиболее успешные предприниматели, создающие классические кафе, рестораны и бары, активно стали реинвестировать извлекаемую прибыль в расширение своего бизнеса, привлекали активнее новых финансовых инвесторов для дальнейшего развития».

По мнению Андрея Кутепова, отсутствие индивидуальных подходов к применению упрощенной системы налогообложения для сферы общественного питания и применение к компаниям, развивающим классические кафе, рестораны и бары, обычной системы налогообложения приведет к негативным экономическим последствиям, что повлияет и на поступления в бюджеты в форме налогов. «Напротив, создание с учетом специфики отрасли особого налогового режима с УСН создаст крайне привлекательный бизнес-климат, направленный на развитие и реинвестиции прибыли обратно в отрасль предпринимателей данной сферы экономики, что неминуемо вызовет рост налоговых поступлений».

«В сегменте предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания, озвучен острый запрос на изменение законодательства в этой сфере», — подчеркнул Андрей Кутепов.

По его словам, всю сферу общественного питания, за исключением сегмента обеспечения питания в учреждениях и на транспорте, можно условно разделить на два больших принципиально разных сегмента. Это монобрендовые сети быстрого питания, к которым относится фаст-фуд, кофейни, пекарни-кондитерские и схожие предприятия, и классические кафе, рестораны и бары.

Первых объединяет такой общий принцип работы как наличие фабрики-кухни либо в собственности, либо по договору аутсорсинга, а в местах реализации продукции конечному потребителю только доготовка произведенных на фабриках-кухнях полуфабрикатов или реализация уже готовой продукции. Такая модель позволяет заметно сокращать расходы на фонд оплаты труда и на производственные площади.

У второй категории полный цикл производства из первичного сырья до готового блюда осуществляется индивидуально на каждой точке продаж. Соответственно, каждая точка продаж имеет полноценное производство необходимой площади и имеет в смене полный штат сотрудников, необходимый для процесса приготовления конечного продукта из первичного сырья. Классические кафе, рестораны и бары даже при укрупнении бизнеса не в состоянии оптимизировать свои затраты путем создания фабрик-кухонь, потому что основы их концепции и конкуренции — гастрономическое творчество, требующее создания блюда от начала до конца в самом ресторане.

Сенатор указал, что применение обычной системы налогообложения для классических кафе, ресторанов и баров невозможно, особенно при росте бизнеса и открытии нескольких предприятий второго сегмента (классические кафе, рестораны и бары, имеющие различные авторские концепты).

Одновременно с этим ситуация в сфере организации общественного питания осложнилась ограничительными мерами, предпринятыми в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда в первую ее волну предприятия общественного питания были закрыты полностью, а после нее работают в ограниченном режиме.

Андрей Кутепов предлагает разработать специальный налоговый режим в упрощённой системе налогообложения для предприятий сферы общественного питания, поскольку она является крайне человекоёмкой. Следует расширить границы включения в реестр МСП по критерию численности сотрудников: для малых предприятий допустимая численность сотрудников до 500 человек, для средних предприятий допустимая численность сотрудников — до 1 500 человек.

Сенатор подготовил пакетный законопроект — изменения в Налоговый кодекс, в закон о развитии малого и среднего предпринимательства, а также проект постановления Правительства РФ о предельном значении среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год для малых и средних предприятий.

Документ направлен для получения отзыва Министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову. Также сенатор просит главу ФНС при наличии возможности, предоставить данные для финансово-экономического обоснования о суммах выпадающих доходов при реализации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

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