А. Майоров: Необходимы новые подходы к взаимодействию с экспертным сообществом

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел вопрос экспертного сопровождения мероприятий в период весенней сессии 2021 г.

В Совете Федерации состоялось заседание президиума Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу об экспертном сопровождении мероприятий, проводимых Комитетом в период весенней сессии 2021 г.

Смотрите также

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

«Время требует повышения уровня эффективности законопроектной работы. Необходимы новые подходы к взаимодействию с экспертным сообществом», — заявил сенатор, открывая заседание.

По словам Алексея Майорова, в Правительстве РФ перезапускается работа с экспертами – для этого в структуре Аппарата кабинета министров формируют Управление экспертизы и планирования. «В нашем Комитете для проведения такой работы действует Экспертный совет. Прошедший год для нас был очень содержательный и в плане законотворческой деятельности, и в плане проведения парламентских мероприятий, и в плане взаимодействия с Правительством РФ для решения тех или иных задач», — пояснил сенатор.

«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку и на квалифицированную экспертную помощь», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров также проинфрмировал, что впервые с 2016 года возобновляет свою работу Невский международный экологический конгресс (НЭК), «Девятый Конгресс будет проходить на новом уровне и принципах. Намечена дата – 27–28 мая, в Санкт-Петербурге. Ответственным за подготовку Конгресса определено Министерство природных ресурсов и экологии, но при участии Совета Федерации, поэтому наш Комитет будет активно принимать участие в мероприятиях НЭК».

В ходе заседания были рассмотрены организационные и содержательные работы Экспертного совета.

В мероприятии приняли участие представители профессионального и экспертного сообщества.

MIL OSI