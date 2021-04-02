А. Ракитин принял участие в XXIV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

Source: Russia – Council of the Federation

В числе основных задач конференции — выработка единого понимания основных проблем развития оборонно-промышленного комплекса, Вооруженных сил и других силовых структур государства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге.

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Ежегодным организатором проведения конференции является Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). В числе основных задач форума — выработка единого понимания основных проблем развития ОПК, Вооруженных сил и других силовых структур государства, обсуждение инновационной политики государства и ее роли в обеспечении суверенитета, безопасности и защиты страны, а также определение приоритетных направлений борьбы с террористическими угрозами и отражения экспансии и агрессивных устремлений стран НАТО.

По словам Александра Ракитина, конференция приобрела в научной среде репутацию серьезного научно-практического форума и авторитетной площадки для обмена мнениями ведущих специалистов и научных школ в области обеспечения национальной и военной безопасности государства. Ежегодно в работе конференции принимают участие представители высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, других силовых структур, а также предприятий и научно-исследовательских институтов ОПК.

Сегодня усиливается враждебная, агрессивная в отношении России риторика со стороны США и НАТО, одной из наиболее опасных реалий современного мира является угроза международного терроризма. Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного комплексного ответа

«Сегодня усиливается враждебная, агрессивная в отношении России риторика со стороны США и НАТО, одной из наиболее опасных реалий современного мира является угроза международного терроризма. Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного комплексного ответа», — подчеркнул в своем выступлении сенатор.

Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин принял участие в работе XXIV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

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Александр Ракитин сообщил, что члены профильного Комитета СФ регулярно бывают в войсках, подразделениях правоохранительных органов как в российских регионах, так и за рубежом, в том числе в Сирийской Арабской Республике, Армении, Киргизии и Таджикистане, а также на предприятиях ОПК. «Результаты этих выездов учитываются в законотворческой деятельности».

Парламентарий выразил уверенность, что итогом конференции станет выработка практических решений, которые могут быть реализованы органами государственного и военного управления.

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