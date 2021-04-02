Source: Russia Federal Space
#ЦНИИмаш#Королёвские чтения#Луна#Луна-25#ExoMars-2022#Марс#Спектр-Р#Спектр-РГ02.04.2021 13:00
Виктор Хартов выступил на XLV Королёвских чтениях
Генеральный конструктор автоматических космических систем и комплексов — заместитель генерального директора ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Виктор Хартов выступил на пленарном заседании юбилейных, 45-х «Королёвских чтениях».
В ходе доклада он рассказал об истории создания и развития космических обсерваторий. Касаясь текущей ситуации, он напомнил о запуске в 2011 году российского телескопа «Спектр-Р» и рассказал о работе российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», которая была отправлена в космос на расстояние 1,5 млн километров от Земли в 2019 году.
Отдельно Виктор Хартов коснулся вопроса освоения Луны, рассказав о сложности полетов к спутнику Земли. Он напомнил, что в настоящее время завершается подготовка аппарата «Луна-25», который должен быть запущен в начале октября 2020 года, а также рассказал о последующих миссиях автоматических космических аппаратов «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Последний должен доставить на Землю смесь реголита со льдом с Луны.
«На мой взгляд, лунная программа должна быть программой технологического развития, которая позволит выйти на новые уровни технологий. Луна является прекрасным полигоном для проверки этих решений», — сказал Виктор Хартов.
Касаясь вопроса изучения Марса, он рассказал о ходе подготовки к российской-европейской миссии ExoMars-2022, в ходе которой российский посадочный модуль должен доставить на Красную планету марсоход, изготовленный Европейским космическим агентством. Пусковое окно для отправки миссии: сентябрь — октябрь 2022 года, прибытие к Марсу ожидается в июне 2023 года.
Виктор Хартов коснулся и вопроса использования околоземного космического пространства, сообщив, что российская орбитальная группировка в настоящее время насчитывает около 150 космических аппаратов различного назначения и будет развиваться количественно и качественно. В качестве примера, наряду с другими новыми трендами, он привел многоспутниковые системы, которые активно создаются во всем мире. Одним из основных условий их создания он назвал массовый выпуск недорогих аппаратов на основе единых платформ.