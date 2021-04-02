Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Москва#Юрий Гагарин02.04.2021 21:15

В Москве открылась фотовыставка, посвященная космической промышленности

О работе и достижениях столичных предприятий в российской ракетно-космической отрасли можно узнать на фотовыставке, которая расположилась на Цветном и Гоголевском бульварах города Москвы. Экспозиция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты-носители, разрабатывают для них детали и электронику, выпускают питание и одежду для космонавтов.

«60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим событием стояла не одна тысяча людей, в том числе и промышленников: рядовые инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта. Выставку мы решили посвятить именно им.Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагаются свыше 40 предприятий отрасли. В рамках проекта горожане и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории и современности отрасли», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Например, НПО «Наука» для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создала комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета. ИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, его вес всего 4,5 грамма, а срок годности — до 15 месяцев. Эти и многие другие факты узнают посетители выставки.

Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Фотографии будут представлены на городской выставке с 1 по 29 апреля 2021 года, также на сайте «Комсомольской Правды».

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