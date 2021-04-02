Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Константин Шадрин#ЦНИИмаш02.04.2021 18:50

В Роскосмосе обсудили вопросы импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий

Совещание состоялось под руководством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В своем вступительном слове он заявил о важности обеспечения импортонезависимости в этой области.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность Госкорпорации „Роскосмос“, но и в целом угрожает национальной безопасности России», — заявил Дмитрий Рогозин.

В рамках цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» Департамент цифрового развития Роскосмоса с привлечением экспертов головной научно-исследовательской организации Госкорпорации — ЦНИИмаш — разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий с этапами ее реализации. На базе Отраслевого центра компетенций ЦНИИмаш будет организован центр компетенций по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, работу которого поручено курировать Директору Департамента цифрового развития Роскосмоса Константину Шадрину.

Кроме того, в настоящее время Департамент цифрового развития формирует Экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации. При нем будет организована отдельная секция по обеспечению импортонезависимости с включением в нее уполномоченных сотрудников организаций ракетно-космической отрасли, входящих в состав Госкорпорации. В рамках секции будут прорабатываться детальные планы по реализации Программы по импортонезависимости, обсуждаться актуальные вопросы, приниматься консолидированные экспертные решения. Секция станет площадкой для обмена опытом отечественных разработчиков.

«Целью создания и деятельности Ассоциации будет являться представление и защита общих интересов, обмен накопленным опытом внедрения отечественных ИТ-решений и повышение качества и конкурентоспособности отечественного программного обеспечения и оборудования российского происхождения», — подытожил Дмитрий Рогозин.

В целях получения более качественных продуктов, усиления позиций в качестве заказчика, Роскосмос объединяет усилия с Госкорпорацией «Росатом», компаниями «Ростелеком» и «Газпромнефть», и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования.

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