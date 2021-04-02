Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#GLEX#Сергей Крикалев02.04.2021 19:45

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция GLEX 2021

В пятницу, 2 апреля 2021 года, в Таврическом дворце (г. Санкт-Петербург) в гибридном формате состоялась первая пресс-конференция Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021. Основная цель GLEX — собрать вместе ученых, инженеров, конструкторов из разных стран, которые стремятся изучать и осваивать космос, хотят поделиться своими мыслями и планами, готовы их обсуждать с коллегами.

Модератором сегодняшней пресс-конференции выступил исполнительный директор Международной астронавтической федерации (МАФ) Кристиан Файхтингер, ее участниками стали президент МАФ Паскаль Эренфройнд, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Паскаль Эренфройнд в своем вступительном слове подчеркнула, что конференция GLEX-2021, которая стартует в Санкт-Петербурге 14 июня этого года, станет первой очной конференцией федерации с начала пандемии коронавируса COVID-19.

«Эта конференция станет прекрасной возможностью для всех специалистов отрасли собраться вместе для обмена опытом, контактами и знаниями, а также поводом отметить 60-летие с момента полета Юрия Гагарина в космос — годовщину начала космической эры для человечества, а также отдать должное успехам в исследовании Марса американским марсоходом Perseverance, аппаратом ОАЭ Hope и китайским зондом «Тяньвэнь», — сказала президент МАФ.

По ее словам, программа конференции затронет как различные сферы исследования космоса в целом, так и международное сотрудничество в данной области, перспективы лунных исследований, инвестиции в лунные программы и космические исследования, а также их пользу для человечества. Особое внимание организаторы уделят работе с молодежью — для этого в программе GLEX-2021 предусмотрен день молодежи. Откроет конференцию торжественная церемония с участием глав космических агентств. Кроме того, по словам Паскаль Эренфройнд, в рамках конференции пройдет космическая выставка с участием компаний-представителей космической отрасли.

Сергей Крикалев в свою очередь кратко рассказал об истории МАФ, коснувшись основных моментов создания международных мероприятий под эгидой Федерации и отметив, что специализированные конференции Федерации начали проводиться с 2012 года, «и в этом году будет проходить третий специализированный конгресс, посвященный космическим исследованиям». По словам Сергея Крикалева, в ходе обсуждения места проведения очередной конференции, организаторы пришли к выводу, что «было бы хорошо провести такую конференцию в России».

«Поскольку я родом из Санкт-Петербурга и много рассказывал своим друзьям, как прекрасен этот город, особенно летом, мне хотелось бы, чтобы мои друзья увидели побольше. Поэтому после длительных обсуждений было принято решение такую конференцию провести здесь», — отметил он.

«Для нас большая честь принимать GLEX-2021 в Санкт-Петербурге летом этого года», — сказал Владимир Княгинин, подчеркнув, что ситуация с пандемией коронавируса постепенно нормализуется. При этом он заверил, что организаторы гарантируют максимальную безопасность для участников конференции. «Мы рассчитываем на то, что конференция будет плодотворна как в научном, так и в человеческом плане, а город со своей стороны постарается создать наиболее комфортную среду для тех, кто прибудет на конференцию», — добавил он.

В ходе пресс-конференции участники ответили на вопросы журналистов, присутствовавших очно и подключившихся к мероприятию в режиме онлайн. С более подробной информацией о GLEX-2021 можно ознакомиться по следующей ссылке на сайте Международной астронавтической федерации.

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