Г. Карасин принял участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню единения народов Беларуси и России

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии, прошедшем в формате видеомоста Москва – Минск, обсуждалась тема «Союзное государство: открывая новые возможности».

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области принял участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню единения народов Беларуси и России. На мероприятии, которое прошло в формате видеомоста Москва – Минск, обсуждалась тема «Союзное государство: открывая новые возможности».

Смотрите также

Во время открытия собрания были оглашены приветственные послания Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам мероприятия.

Григорий Карасин

В своем выступлении Григорий Карасин огласил собравшимся приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю участников торжественного собрания с нашим общим праздником – Днем единения народов России и Беларуси, который символизирует нерушимую дружбу и братство наших народов, на протяжении веков живущих в мире и добрососедстве. Он органично вошел в нашу жизнь, занял прочное место в общей современной истории. Стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Беларусь неоднократно помогало совместно противостоять вызовам и угрозам. Взаимовыгодное сотрудничество способствовало устойчивому социально-экономическому развитию двух стран», — отмечается, в частности, в приветствии Председателя СФ.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Беларусь неоднократно помогало совместно противостоять вызовам и угрозам. Взаимовыгодное сотрудничество способствовало устойчивому социально-экономическому развитию двух стран

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев в ходе собрания отметил, что сегодня — особый праздник. «Мы вглядываемся в эти два с половиной десятка лет и находим десятки ярких масштабных примеров того, как близки народы Беларуси и России».

По его словам, россиян с белорусским народом связывают столетия единой истории. «Это народ, который вместе с другими народами Советского Союза победил нацизм, память о чем мы не имеем права забыть», — сказал Дмитрий Мезенцев.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков, бывший Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, члены Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представители экспертного сообщества, общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия состоялись экспертные обсуждения по направлениям «Единое правовое пространство, оборона и безопасность — фундамент Союзного государства», «Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития», «Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства».

MIL OSI