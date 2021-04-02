Д. Оюн проинспектировала организацию школьного питания в учебных заведениях Тывы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила школы Кызыла и пообщалась с директорами, педагогами и учащимися.

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва в ходе рабочей поездки в регион уделила особое внимание организации горячего питания младших школьников.

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Сенатор является членом Рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

Дина Оюн проинспектировала, как организовано питание в школах №2 и №3 города Кызыла, пообщалась с работниками школьных столовых, педагогами и учащимися.

Сенатор провела встречу с руководителями учебных заведений. В мероприятии приняла участие депутат Верховного Хурала Республики Тыва Аяну Монгуш, курирующая вопросы организации горячего питания.

«Школьные столовые работают в прямом смысле от рассвета до заката. И малыши, и старшеклассники учатся в две смены, столы накрывают на каждой перемене, чтобы успеть накормить всех ребят», — рассказала Дина Оюн. По ее словам, одна из самых острых проблем у городских и у сельских школ региона — отсутствие просторных помещений для обеденных залов.

«В целом после первых месяцев отладки организация горячего питания уже вошла в нормальную колею. Школьники получают качественное и безопасное питание. Местные производители обеспечивают школьные столовые экологичными и витаминизированными продуктами», — сказала Дина Оюн.

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