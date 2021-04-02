Инновационное развитие. Интервью Олега Аксютина журналу «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Сегодня для нас актуально развитие целого ряда перспективных направлений инновационного развития. Среди них можно отметить следующие технологические инновации:

создание платформенных аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований скважин, отечественных инновационных технологий наклонно-направленного бурения скважин на базе роторной управляемой системы;

развитие методов повышения нефте- и газоотдачи, технических решений по доразработке месторождений сеноманского низконапорного газа и освоению глубокозалегающих залежей углеводородов, гидроминерального сырья для производства йода и литиевых соединений;

создание цифровых моделей месторождений, подземных хранилищ газа;

разработка инновационных технологий в области транспорта газа;

развитие технологий переработки сырья сложного состава с расширением номенклатуры продуктов переработки, газомоторных и водородных технологий, СПГ-направления, альтернативных и распределенных источников энергообеспечения.

Все наши инвестиционные проекты реализуются с применением последних доступных достижений науки и техники, в том числе созданных при непосредственном участии Группы «Газпром».

Например, на территории полуострова Ямал и прилегающих акваторий, где сосредоточены исключительные запасы природного газа, активно формируется новый центр газодобычи, который в перспективе станет одним из ключевых для развития газовой отрасли России. В 2020 году подготовлены технологические схемы опытно-промышленной разработки месторождений Крузенштернское и Каменномысское-море. Также инициирована работа по корректировке «Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий до 2050 года с учетом основных технических решений». Программа направлена на комплексное и эффективное освоение углеводородного потенциала региона с учетом результатов геологоразведочных работ, включая оценку возможных объемов добычи природного газа с высоким содержанием компонентов C2+. В будущем ресурсная база полуострова и прилегающих акваторий внесет существенный вклад в надежность поставок сырья для перспективных газоперерабатывающих и газохимических производств.

В целях рационального освоения ресурсов гелийсодержащих месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока в настоящее время разработана уточненная цифровая геолого-технологическая модель эксплуатационных объектов Чаяндинского НГКМ и сформированы рекомендации по регулированию отборов продукции скважин на основе уточненной модели. Успешно завершены работы по созданию технологии мембранного выделения гелия из природного газа. Технология внедрена на Чаяндинском НГКМ и готовится к внедрению на Ковыктинском ГКМ.

Одним из перспективных направлений эффективного использования ресурсного потенциала месторождений «Газпрома» является добыча и комплексная переработка пластового флюида с получением гидроминеральной продукции. При разработке месторождений попутно с углеводородами добываются значительные объемы пластовых минерализованных вод, содержащих промышленные концентрации ценных химических компонентов.

Так, в рамках подготовки к разработке Ковыктинского месторождения выполнена оценка геолого-гидрогеологических условий и ресурсной базы для организации производства литиевых соединений и других полезных компонентов из пластовых рассолов, разработаны технологические решения по добыче, переработке и утилизации пластовых рассолов.

Аналогичная работа проводится на месторождениях Краснодарского края по организации производства йода и йодсодержащей продукции, на которые имеется острый спрос на внутреннем рынке. Данные исследования позволят выявить перспективные объекты для освоения и оценить ресурсную базу, а также обосновать возможность и экономическую целесообразность совместной добычи углеводородов и пластовых промышленных вод на газовых месторождениях в Краснодарском крае.

Для поддержания надежной, бесперебойной и эффективной работы газотранспортной системы и ПХГ в 2020 году были внедрены такие технические решения:

методика механизированного и ручного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводной арматуры в процессе восстановительного ремонта;

алгоритмы адаптивного управления параметрами физических полей акустического, вихретокового и визуального (телевизионного) методов неразрушающего контроля;

технологический регламент на проектирование подземных резервуаров в маломощных пластах каменной соли.

Стратегией развития газохимического бизнеса Группы «Газпром» предусматривается создание инновационных производств для целевого получения таких продуктов переработки природного газа, как этан, сжиженный углеводородный газ, широкая фракция легких углеводородов, полиэтилен, полипропилен и др. В настоящее время ведутся исследования по развитию системы добычи этансодержащего газа (ЭСГ) в Надым-Пур-Тазовском регионе, а также проектные работы по созданию отдельной системы транспорта ЭСГ для обеспечения сырьем перспективных объектов переработки (таких как комплекс по переработке ЭСГ и производства СПГ в районе Усть-Луги и газоперерабатывающий завод в Республике Татарстан).

Программой инновационного развития ПАО «Газпром» также определены ключевые инновационные проекты, которые в настоящее время находятся в стадии реализации. Это проекты по созданию низкоуглеродных технологий производства водородного и метано-водородного топлива; созданию отечественного обитаемого подводного аппарата (ОПА) для выполнения работ по эксплуатации морских магистральных газопроводов; разработке комплекса технических средств и технологий бурения горизонтальных скважин, по аппаратурно-методическому комплексу геофизических исследований скважин и др.

В настоящее время в рамках реализации проекта по созданию отечественного ОПА выполнен технический проект аппарата, разработана конструкторская документация для изготовления опытных образцов, изготовлены макетные образцы по ключевым системам аппарата. Проект выполняется консорциумом из ведущих отечественных научных и конструкторских предприятий, таких как НИЦ «Курчатовский институт», АО «СПМБМ „Малахит“», МГТУ им. Н. Э. Баумана и др. Завершение работ в целом по проекту запланировано на 2023 год.

Рост доли трудноизвлекаемых запасов, а также неопределенность по ценам на природный газ и нефть ставят задачу применения высокотехнологичных решений для повышения эффективности разработки месторождений и снижения себестоимости добычи. В связи с этим «Газпром» выполняет исследования по созданию отечественной технологии наклонно-направленного бурения скважин на базе роторной управляемой системы и высокотехнологичного комплекса исследований для строительства наклонно-направленных скважин.

Внедрение данной технологии при строительстве скважин позволит увеличить скорость проходки и протяженность горизонтального участка скважины, снизить аварийность и непроизводительное время, обеспечить высокоточную проходку по продуктивной части пласта.

При переходе к разработке месторождений со сложной геологической структурой и трудноизвлекаемыми запасами также возрастают требования к информативности и эффективности геофизических исследований скважин. При этом отечественные разработки в сфере геофизического приборостроения объективно отстают от зарубежных аналогов. Принимая это во внимание, «Газпром» прорабатывает вопрос создания платформенного аппаратурно-методического комплекса геофизических исследований скважин на базе многозондовых измерительных систем с высокой вертикальной разрешающей способностью, интегрированных в скважинный модульный прибор, с высокоскоростной двусторонней телеметрией, обеспечивающей передачу данных в реальном времени на наземный обрабатывающий комплекс.

Реализация данного проекта позволит обеспечить повышение производительности, эффективности и информативности геофизических исследований в разведочных и эксплуатационных скважинах, стандартизировать геофизическую информацию для геологической интерпретации и подсчета запасов углеводородов, снизить затраты на строительство разведочных и эксплуатационных скважин на суше и на шельфе.

Особое внимания я хотел бы обратить на вопросы цифровизации производственных процессов. Цифровые технологии уже являются неотъемлемой частью нашего мира, и лидерство компании невозможно без внедрения интеллектуальных систем контроля и управления. Актуальными направлениями в данной сфере являются создание моделей и выполнение экспериментальных исследований процессов, протекающих в природной среде, разработка программного обеспечения для обработки и интерпретации геолого-геофизических данных и т. д. Указанные разработки будут содействовать созданию виртуальных обликов производственных объектов, которые ускорят процессы создания новых образцов техники, проектирования и строительства. Кроме того, искусственный интеллект может помочь совершить рывок в моделировании развития рынков газа.

Одним из примеров развития цифровых технологий является реализация пилотного проекта разработки «Цифрового двойника» Южно-Русского месторождения, разрабатываемого ОАО «Севернефтегазпром».

Проект осуществляется в рамках научно-технического сотрудничества ПАО «Газпром» и Wintershall Dea GmbH и направлен на повышение эффективности совместной эксплуатации сеноманских и туронских скважин по единой газосборной сети, а также на оптимизацию капитальных и операционных затрат совместного предприятия — ОАО «Севернефтегазпром».

Программное обеспечение и алгоритмы «Цифрового двойника», в том числе элементы искусственного интеллекта, позволят осуществлять автоматизированное уточнение физических и технологических расчетных моделей на основе актуальной информации о текущем состоянии всех звеньев технологической цепочки, а также непрерывное моделирование геолого-технологической системы «пласты — скважины — газосборная сеть» на основе данных реального времени и отработку на модели различных сценариев управления технологическим процессом, проводить оценку экономической эффективности разработки.

В нашей корпорации инициировано создание Единой цифровой платформы по управлению инвестиционными проектами. Основной целью является появление общего для всех участников строительного процесса набора ИТ-решений, что позволит исключить дублирование и искажение информации, ускорит принятие решений, а также обеспечит доступ всем участникам к единому набору необходимых современных инструментов и данных.

Достигнуть поставленную цель планируется в том числе за счет формирования единых методологических подходов, разработки трехмерных информационных моделей, применения когнитивных технологий для экспертизы проектной документации, а также использования методов предиктивной аналитики и интернета вещей при моделировании и контроле хода реализации инвестиционных проектов.

Необходимо отметить, что помимо технологических инноваций «Газпром» активно развивает и использует организационные инновации.

В 2020 году выполнялись работы по совершенствованию системы долгосрочного прогнозирования, управления затратами, моделирования ЕСГ.

В частности, разработаны:

комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы;

комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2021–2025 годы;

унифицированная модель расчета показателей экономической эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром»;

экономико-математическая модель «Вероятностная модель прогнозирования затрат на транспортировку российского газа в Европу на долгосрочную перспективу»;

программа развития минерально-сырьевой базы ПАО «Газпром» на период до 2045 года;

модель долгосрочного прогнозирования межстрановых поставок и внутристрановых потоков трубопроводного газа и СПГ в мире;

сценарии комплексного развития автономной газификации и распределенной газовой электрогенерации с учетом реализации Концепции «Газовый дом».

В качестве комплексного инструмента определения направлений инновационного развития «Газпрома», формирования планов исследований и разработок, тематик НИОКР в компании активно используются инструменты патентной аналитики.

Ключевыми задачами разработки и практического применения этих инструментов являются:

определение перспективности НИОКР, заказываемых «Газпромом» и его дочерними обществами;

определение тенденций патентования для широкого спектра наших технологических приоритетов;

проведение технического анализа в привязке к технологическим приоритетам «Газпрома»;

анализ современных стратегий патентования, применяемых организациями для правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности на перспективных рынках.

Все эти проекты и мероприятия обеспечивают непрерывное повышение уровня технологического и организационного развития «Газпрома», предусмотренного Программой инновационного развития.

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