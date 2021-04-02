И. Святенко: Инициатива нашего Комитета об изменении правил заселения детей в гостиницы поддержана Правительством РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в конференции по детскому туризму, прошедшей в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила на конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021».

Сенатор рассказала, что в ходе встречи руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 24 февраля этого года она задала вопрос об исключении нотариально заверенного согласия при заселении в гостиницу в случае отсутствия нахождения рядом с детьми законных представителей.

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«Это предложение поддержано, и уже подписано Постановление Правительства об исключении данного требования из Правил предоставления гостиничных услуг. Теперь от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. Это существенно упрощает организацию турпоездок для детей и избавляет родителей от необоснованных финансовых затрат», — отметила Инна Святенко.

Теперь от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме

Сенатор также обратила внимание на то, что в условиях пандемии туризм — одна из наиболее пострадавших отраслей российской экономики. «Касается это и детского туризма. Поэтому любые препятствия, возникающие на пути восстановления отрасли, должны быть устранены. Но при этом не должны снижаться качество и безопасность предлагаемых услуг», — сказала парламентарий.

Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»

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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»

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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»

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Инна Святенко сообщила, что в Комитете СФ по социальной политике традиционно в апреле — мае, в преддверии начала летней оздоровительной кампании проводятся встречи с представителями профильных министерств и ведомств при участии субъектов Российской Федерации.

На повестке Комитета находятся вопросы, связанные с готовностью организаций отдыха и оздоровления детей к их приему

«На повестке Комитета находятся вопросы, связанные с готовностью организаций отдыха и оздоровления детей к их приему, меры по обеспечению их безопасного пребывания там, качество питания и подбор квалифицированных педагогических и медицинских кадров», — добавила сенатор.

По словам законодателя, немаловажным остается вопрос безопасности детей при организованных перевозках железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом к местам отдыха.

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