И. Святенко: Инициатива нашего Комитета об изменении правил заселения детей в гостиницы поддержана Правительством РФ

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в конференции по детскому туризму, прошедшей в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021».
Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила на конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021».
Сенатор рассказала, что в ходе встречи руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 24 февраля этого года она задала вопрос об исключении нотариально заверенного согласия при заселении в гостиницу в случае отсутствия нахождения рядом с детьми законных представителей.
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«Это предложение поддержано, и уже подписано Постановление Правительства об исключении данного требования из Правил предоставления гостиничных услуг. Теперь от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. Это существенно упрощает организацию турпоездок для детей и избавляет родителей от необоснованных финансовых затрат», — отметила Инна Святенко.
Теперь от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме
Сенатор также обратила внимание на то, что в условиях пандемии туризм — одна из наиболее пострадавших отраслей российской экономики. «Касается это и детского туризма. Поэтому любые препятствия, возникающие на пути восстановления отрасли, должны быть устранены. Но при этом не должны снижаться качество и безопасность предлагаемых услуг», — сказала парламентарий.
Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»
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Инна Святенко
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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»
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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»
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Инна Святенко приняла участие в конференции по детскому туризму, состоявшейся в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2021»
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Инна Святенко сообщила, что в Комитете СФ по социальной политике традиционно в апреле — мае, в преддверии начала летней оздоровительной кампании проводятся встречи с представителями профильных министерств и ведомств при участии субъектов Российской Федерации.
На повестке Комитета находятся вопросы, связанные с готовностью организаций отдыха и оздоровления детей к их приему
«На повестке Комитета находятся вопросы, связанные с готовностью организаций отдыха и оздоровления детей к их приему, меры по обеспечению их безопасного пребывания там, качество питания и подбор квалифицированных педагогических и медицинских кадров», — добавила сенатор.
По словам законодателя, немаловажным остается вопрос безопасности детей при организованных перевозках железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом к местам отдыха.