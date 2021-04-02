Л. Гумерова: Опыт кочевых школ Ямало-Ненецкого автономного округа будет учтен в законодательной работе

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по науке, образованию и культуре провел выездное заседание в Салехарде на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах».

В г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор поблагодарила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, АртюховДмитрий АндреевичГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергея Ямкина, ЯмкинСергей МироновичПредседатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа а также члена Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римму Галушину, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя от исполнительного органа государственной власти ЯНАО Елену Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа за помощь в организации выездного заседания.

Глава Комитета СФ отметила, что задача сохранения идентичности коренных и малочисленных народов, их самобытности имеет особую значимость. Решить ее помогают региональные проекты «Кочевая школа», «Кочевой детский сад» как альтернативные формы дошкольного и начального общего образования. «Во время нашего пребывания в ЯНАО мы познакомились с уникальным опытом региона в этой области», — отметила парламентарий.

В Совете Федерации уделяют большое внимание вопросам поддержки детей, проживающих в районах Арктики и Крайнего Севера

Лилия Гумерова добавила, что в Совете Федерации уделяют большое внимание вопросам поддержки детей, проживающих в районах Арктики и Крайнего Севера. В январе 2017 г. на расширенном заседании Комитета СФ в рамках Дней ЯНАО в СФ рассматривались вопросы организации обучения детей в кочевых условиях.

«По итогам встречи Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты в феврале 2021 года ряду министерств во главе с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поручено проработать вопросы об источниках финансирования программы «Дети Арктики», возможности ее включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», — сообщила сенатор.

По ее словам, необходимо оказать содействие регионам Арктической зоны в вопросах максимального учета их предложений при формировании программы «Дети Арктики». «В проект решения мы включили рекомендации северным субъектам РФ по направлению предложений в Минвостокразвития, и рекомендации федеральным министерствам по учету этих предложений», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Глава Комитета СФ также отметила, что благодаря проекту «Кочевое образование», осуществляемому в ЯНАО с 2012 г., таким образованием охвачено свыше 200 детей. «Важно и дальше развивать модель кочевой школы, позволяющую, не отрывая детей от семьи и традиционного образа жизни, обеспечить их подготовку к получению дальнейшего образования», — пояснила она.

Сенатор затронула вопросы, касающиеся правового статуса кочевых школ, нехватки учителей, недостаточной материальной базы, сложности c доступом в Интернет. Она также указала на обязательность сочетания дистанционного и стационарного обучения для основной и средней школы.

Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Лилия Гумерова и Екатерина Толстикова

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Владимир Бекетов и Светлана Коростелева

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Сенаторы РФ в рамках выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре в Салехарде посетили социальные объекты

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Особенности реализации общеобразовательных программ в кочевых школах» в Салехарде

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Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова рассказала о механизмах преодоления неравенства в получении образования на Ямале на примере историй о детях из семей, ведущих традиционный образ жизни.

О деятельности Министерства просвещения РФ по вопросам реализации общеобразовательных программ в кочевых школах сообщила заместитель Министра просвещения Екатерина Толстикова.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин рассказал о формировании программы «Дети Арктики».

В дискуссии приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова, председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Кортава, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, представители научных и образовательных организаций, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова подчеркнула, что все прозвучавшие предложения по вопросам развития обучения и воспитания детей Севера будут проанализированы и учтены в итоговом документе. «Мы увозим с собой, в том числе, конкретные законодательные предложения по совершенствованию реализации общеобразовательных программ в кочевых школах. Проанализируем их вместе с профильными министерствами, экспертами. Рассчитываю, что совместно мы выйдем на отвечающие требованиям времени решения», — заключила парламентарий.

В рамках выездного заседания Комитета СФ сенаторы встретились со студентами Ямальского многопрофильного колледжа, познакомились с деятельностью интерната семейного типа «Школа с. Аксарка», являющегося современным этнокультурным образовательным центром, посетили малокомплектную начальную школу поселка Горнокнязевск.

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