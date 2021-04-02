Минэнерго России внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 апреля. – Минэнерго внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях, которая позволит снизить издержки энергокомпаний. Приказ Министерства энергетики «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» зарегистрирован Минюстом.

Новый алгоритм расчёта нормативов запасов топлива является риск-ориентированным. При расчёте учитываются влияние станции на энергосистему и на теплоснабжение потребителей, а также надежность её топливообеспечения. Риск-ориентированная модель позволит сократить издержки затрат на запасы топлива.

Новая методика является одним из этапов реализации перехода на проактивную госуслугу «Запасы топлива 3.0», которая позволит без подачи заявления и пакета документов получить цифровую выписку с утверждённым объёмом запасов топлива для ТЭС.

Новые правила будут применяться при формировании запасов для электростанций с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до конца 2026 года.

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