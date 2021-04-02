Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина02.04.2021 22:10

Работник НПО Лавочкина принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с Владимиром Путиным

Николай Ткачев, победитель проекта «Профстажировки 2.0», инженер-конструктор Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Участниками мероприятия стали молодые специалисты из самых различных сфер.

Николай рассказал Президенту о выборе пути своей профессиональной деятельности и почему он решил связать свою жизнь с ракетно-космической тематикой.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей отрасли было гораздо больше интересных проектов, ведь ещё столько никем не изученных областей Солнечной системы! Действительно интересные проекты могут привлечь много талантливых молодых ребят в нашу отрасль», — отметил Николай.

Николай Ткачев — выпускник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана успешно представил свой кейс «Окололунная орбитальная станция-гостиница» на проекте «Профстажировки 2.0». После успешного прохождения преддипломной практики НПО Лавочкина предоставило возможность молодому специалисту выбрать наиболее интересное для него направление. Так Николай получил работу в НПО Лавочкина.

«Поскольку сферой моего профессионального интереса было именно проектирование аппаратов, я выбрал проектно-конструкторский отдел НПО Лавочкина и устроился на должность техника 3-й категории. Адаптация и на стажировке, и на последующих должностях проходила гораздо проще, чем я себе представлял. Все благодаря коллективу — это очень дружные, активные и профессиональные люди, которые всегда готовы помочь и ответить на любой вопрос. За время работы в Роскосмосе, я занимался расчетом возможности взлета ракеты из атмосферы планеты и ее дальнейшего выхода на орбиту для программы по доставке венерианского грунта. Сейчас наша команда занимается спускаемыми аппаратами. Также, мы разрабатываем орбитальный модуль. Задачи интересные, работа меня чрезвычайно увлекает», — говорит Николай Ткачев.

«Такие проекты, как „Профстажировка 2.0“, очень актуальны и для студентов, и для представителей работодателей. Молодым людям, увлечённым ракетно-космической тематикой, они позволяют реализовать себя в этом направлении, показать свои навыки и умения на практике. Предприятия в свою очередь имеют возможность принять участие в разработке заданий и кейсов с целью отбора и привлечения в свои ряды наиболее талантливых и перспективных студентов.НПО Лавочкина, например, отслеживает выполнение кейсов на всех этапах — от подачи заявок до самого финала, а работы участников оценивают высококвалифицированные специалисты. Студенты, успешно справившиеся с заданиями и трудоустроившиеся на наше предприятие, имеют возможность воплотить свои проекты в жизнь», — Николай Клюшин, начальник сектора подбора отдела подготовки и развития персонала НПО Лавочкина.

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