Source: Russia Federal Space
#РКС#Конференция02.04.2021 06:30
РКС проведет X Всероссийскую научно-техническую конференцию по космическому приборостроению
Компания «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 8–10 июня 2021 года проведет X Всероссийскую научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий». К участию в работе конференции приглашаются эксперты и специалисты ракетно-космической отрасли, ученые, конструкторы и разработчики.
В рамках конференции организуется работа следующих секций:
Навигационные космические системы.
Системы и технологии дистанционного зондирования Земли.
Специальные наземные комплексы и системы (спецтемы).
НАКУ КА, ИКК и наземные инфокоммуникационные системы.
Управление космическими аппаратами.
Внедрение результатов космической деятельности.
ЭКБ для космической техники.
Информационные технологии и системы. Цифровое предприятие.
Заявки для участия в конференции, доклады и копии экспертных заключений о возможности открытого опубликования направлять секретарю организационного комитета по электронной почте: conference@spacecorp.ru. Участникам конференции при себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт).
Программа конференции будет выдана участникам при регистрации. По итогам конференции актуальные доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции или в журнале «Ракетно-космические приборостроение и информационные системы».
Дополнительную информацию о конференции можно получить в разделе «Научно-техническая конференция» на сайте РКС.