Source: Russia Federal Space

#РКС#Конференция02.04.2021 06:30

РКС проведет X Всероссийскую научно-техническую конференцию по космическому приборостроению

Компания «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 8–10 июня 2021 года проведет X Всероссийскую научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий». К участию в работе конференции приглашаются эксперты и специалисты ракетно-космической отрасли, ученые, конструкторы и разработчики.

В рамках конференции организуется работа следующих секций:

Навигационные космические системы.

Системы и технологии дистанционного зондирования Земли.

Специальные наземные комплексы и системы (спецтемы).

НАКУ КА, ИКК и наземные инфокоммуникационные системы.

Управление космическими аппаратами.

Внедрение результатов космической деятельности.

ЭКБ для космической техники.

Информационные технологии и системы. Цифровое предприятие.

Заявки для участия в конференции, доклады и копии экспертных заключений о возможности открытого опубликования направлять секретарю организационного комитета по электронной почте: conference@spacecorp.ru. Участникам конференции при себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт).

Программа конференции будет выдана участникам при регистрации. По итогам конференции актуальные доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции или в журнале «Ракетно-космические приборостроение и информационные системы».

Дополнительную информацию о конференции можно получить в разделе «Научно-техническая конференция» на сайте РКС.

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