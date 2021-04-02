Состоялось заседание Общественного совета при Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 апреля. – Анастасия Бондаренко приняла участие в заседании Общественного совета при Минэнерго России, в рамках которого участники обсудили итоги деятельности Министерства и функционирования отраслей ТЭК в 2020 году, а также ключевые цели и задачи на 2021 год.

«На развитие ТЭК в отчётном периоде оказала влияние эпидемиологическая обстановка, которая спровоцировала глобальное падение мирового спроса на основные виды энергетических ресурсов. Ситуация сложилась действительно непростая, но не критическая. В настоящее время ТЭК продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями, внося свой вклад в обеспечение социально-экономического развития страны», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра энергетики России.

По её словам, в этот непростой период немало важным оказалась поддержка самих организаций ТЭК, для чего по поручению Президента России Минэнерго России был сформирован перечень из 112 системообразующих компаний, оказывающих существенное влияние на развитие экономики страны и являющихся крупнейшими работодателями в своих отраслях.

Анастасия Бондаренко также отметила, что сегодня перед отраслями ТЭК стоят новые масштабные задачи, решать которые предстоит в ускоренные сроки, чтобы достойно пройти текущий волатильный период и войти в новый цикл устойчивого развития.

«Приоритеты развития ТЭК на долгосрочную перспективу закреплены в утверждённом в прошлом году ключевом документе стратегического планирования – Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года. На ее основе сформирован ряд отраслевых стратегических документов ТЭК. В частности, в прошлом году принята Программа развития угольной промышленности на период до 2035 года, подготовлены проекты Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года, Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года, а также Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года. Кроме того, важным событием прошлого года стало утверждение плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года», – рассказала она.

В завершении своего выступления Анастасия Бондаренко обозначила ключевые цели и задачи Минэнерго России на 2021 год, среди которых снижение уровня воздействия отраслей ТЭК на окружающую среду и климат, внедрение новой модели социально ориентированной газификации регионов страны, обеспечение надёжности функционирования энергетических систем и объектов электроэнергетики, совершенствование биржевых механизмов торговли моторными топливами, газом и угольной продукцией.

Вторым вопросом повестки заседания стало обсуждение изменений в план деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на период 2019–2024 годов.

По итогам состоявшейся дискуссии члены Общественного совета одобрили работу Минэнерго России в прошедшем году и ключевые цели и задачи ведомства на текущий год, а также поддержали внесение изменений в план деятельности.

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