С. Белоусов: Есть необходимость повысить вдвое размер субсидий на перевозки для аграриев Сибири и Алтайского края

Source: Russia – Council of the Federation

Аграрии Алтая и Сибири проигрывают конкуренцию на внутреннем рынке из‑за высокой стоимости логистики, заявил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края предлагает увеличить компенсацию затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции c 25 до 50 процентов.

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«Имеется острая потребность в увеличении размера компенсации затрат на транспортировку сельхозпродукции из регионов Сибири и Алтайского края», — отмечается в письме сенатора к руководству Министерства сельского хозяйства РФ. Парламентарий уточнил, что этот вопрос получил широкое обсуждение на недавнем заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».

«Аграрии Алтая и Сибири проигрывают конкуренцию на внутреннем рынке из‑за высокой стоимости логистики. Сельскохозяйственную продукцию приходится везти за тысячи километров из‑за чего ее стоимость для конечного потребителя в европейской части страны значительно возрастает»,- рассказал сенатор.

При этом Сергей Белоусов напомнил, что Алтайский край и Сибирь традиционно являются зерновыми житницами страны, а также лидерами в производстве круп, и на внутреннем рынке есть большая потребность в поставках из этих регионов.

Законодатель обратил внимание, что в действующем на сегодняшний день Постановлении Правительства России «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции» предусмотрено субсидирование тарифов на перевозки в размере 25-ти процентов. Однако, подчеркнул сенатор, этого на сегодняшний день недостаточно, чтобы обеспечить необходимый объем поставок в центральную часть страны. Кроме того высокие тарифы на перевозку значительно снижают экспортные возможности для аграриев Сибирского региона и Алтайского края.

Как пояснил парламентарий, поставки за рубеж затрудняются еще и тем обстоятельством, что действующие льготные тарифы на транспортировку сельскохозяйственной продукции распространяются лишь на зерно. «Поэтому наши сельхозтоваропроизводители вынуждены отправлять в страны Юго-Восточной Азии сырье, а не продукцию глубокой переработки, которую экспортировать сегодня оказывается невыгодно», — объясняет он.

Для исправления ситуации Сергей Белоусов в своем в письме к руководству Министерства сельского хозяйства РФ предлагает рассмотреть вопрос о повышении вдвое с 25 до 50-ти процентов размера субсидий на перевозки для аграриев, а также расширить номенклатуру перевозимых грузов, распространив действие Постановления Правительства РФ, в том числе и на продукты переработки зерновых культур.

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