С. Митин: Государство проводит системную работу по поддержке отечественных производителей химических средств защиты растений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу по вопросам развития этой сферы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел выездную рабочую встречу с руководством одного из агрохимических предприятий и Союзом производителей химических средств защиты растений.

Смотрите также

Участники встречи обсудили ситуацию в области производства и использования химических средств защиты растений.

Сергей Митин указал, что наблюдается тенденция роста урожайности всех сельскохозяйственных культур, что позволяет обеспечивать не только внутренние потребности, но и экспорт. «В этой связи, хочу отметить, что и пестициды, и минеральные удобрения, потребление которых выросло в разы за последние 10 лет, играют ключевую роль в показателях урожайности».

Вице-президент Российского союза производителей химических средств защиты растений, академик РАН Салис Каракотов на примере одного из ведущих предприятий в области производства химических средств защиты растений рассказал о ситуации на рынке.

Государство осуществляет поддержку отечественных производителей химических средств защиты растений, отметил Сергей Митин. Он уточнил сенатор, что благодаря решению Евразийской экономической комиссии, были применены антидемпинговые меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов, произведенных в странах Евросоюза. «Мы видим, что строятся и вводятся в эксплуатацию новые мощности, в частности в свободной экономической зоне Алабуга, Липецкой области, которые с избытком покрывают потребности России, в связи с этим, может рассматриваться вопрос о введении квотирования при ввозе готовых пестицидов независимо от их происхождения».

Сенатор напомнил, что в начале двухтысячных годов действовала адресная 40 проц. субсидия отечественных производителей средств защиты растений, которая дала большой толчок развития отрасли.

Сергей Митин также отметил усилия государства по поддержке производителей в виде предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и регистрацией пестицидов при их экспорте. «Также прорабатывается такая мера как исключение из действующего законодательства необходимости проведения государственной регистрации таких препаратов, которые используются для мониторинга популяции насекомых, а именно феромонов» — сказал сенатор.

MIL OSI