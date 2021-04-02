С. Митин: Изменения в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов повысят доступность и прозрачность механизма электронных торгов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании в Росрыболовстве, посвященном обсуждению законопроекта.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» направлен на повышение доступности и прозрачности механизма электронных торгов, при условии сохранения базовых принципов распределения рыболовных участков, отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области комментируя предстоящее принятие документа в третьем чтении.

Смотрите также

Сенатор напомнил, что законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. Он был принят в первом чтении в январе этого года, во втором чтении — 23 марта 2021 г. Принятие проекта закона в третьем чтении планируется 6 апреля 2021 г.

Сергей Митин обратил внимание, что на 502-м заседании Совета Федерации в ходе «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева было отмечено, что отдельная формулировка этого законопроекта не является юридически определённой и позволяет многозначное толкование. В целях учета высказанных на заседании Совета Федерации замечаний в Росрыболовстве состоялось совещание, посвященное этой теме, сообщил сенатор

В работе совещания приняли участие представители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства и рыбопромышленных объединений.

MIL OSI