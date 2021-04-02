Участие женщин в высокотехнологичных отраслях обсудят на третьем Евразийском женском форуме

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ Г. Карелова выступила на выездном заседании на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития».

Заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в заседании выездной гостиной ЕЖФ на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития». Среди участниц мероприятия – активисты одноименного проекта, который реализуется при участии госкорпорации «Росатом».

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В ходе дискуссии было отмечено, что в атомной промышленности активно развиваются новые направления, такие как ядерная медицина, центры ядерной науки и технологий и многое другое. Вице-спикер СФ подчеркнула, что активное участие женщин во всех сферах жизни — важный ресурс и интеллектуальный потенциал для устойчивого развития страны.

По данным МАГАТЭ, в ядерном секторе доля женщин составляет 22,4 проц., сообщила сенатор. «На первый взгляд, уже много женщин работает в отрасли. Но с развитием науки и технологий появляются новые ниши. Женщинам наиболее интересны проекты, нацеленные на бережное отношение к экологии и, как следствие, сохранение здоровья будущих поколений», — отметила заместитель Председателя СФ.

Существующие международные тренды нацелены на расширение участия женщин в атомной отрасли

Существующие международные тренды нацелены на расширение участия женщин в атомной отрасли. Многие страны мира ставят задачу увеличения доли женщин до 40–50 проц. «Об этом можно говорить не только в разрезе создания новых возможностей для женщин, но и популяризации технических профессий, начиная с самого детства», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Галина Карелова

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Заседание выездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития»

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Галина Карелова сообщила, что впервые на полях Евразийского женского форума запланировано участие международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам установления равного соотношения полов среди работников в ядерной сфере.

Участники проекта «Женщины в атомной промышленности: вектор развития» выступили с инициативой проведения акции под названием «Женщины в STEM». Акция позволит рассказать широкой аудитории о женщинах современности, работающих в различных отраслях экономики на технических специальностях, показать их ролевые модели. По мнению организаторов, акция под хэштегом #IminSTEM поможет женщинам научиться говорить о своих достижениях и продемонстрирует женский потенциал для развития технологических компаний.

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