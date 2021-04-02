Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ открыл XVI Международную туристическую выставку «Интурмаркет».

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области выступил на открытии XVI Международной туристической выставки «Интурмаркет».

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«У России неисчерпаемый ресурс туристической привлекательности, для реализации которого необходимо объединение усилий государственной власти всех уровней, бизнеса и общества, развитие инструментов государственно-частного партнерства по созданию современной высококлассной туристической инфраструктуры», — отметил Андрей Яцкин.

Необходимо объединение усилий государственной власти всех уровней, бизнеса и общества, развитие инструментов государственно-частного партнерства по созданию современной высококлассной туристической инфраструктуры

Первый вице-спикер СФ особо подчеркнул важность гарантированной доступности поездок по стране для молодежи и семей с детьми.

«Путешествие по России, знакомство с ее культурно-историческим и природным богатством должны быть доступны для каждого гражданина, в каждом регионе РФ», – сказал Андрей Яцкин.

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