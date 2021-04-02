Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИСС Решетнева#Памятная дата02.04.2021 10:10

80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Халимановича

В пятницу, 2 апреля 2021 года, исполняется 80 лет со дня рождения специалиста в области проектирования механических систем космических аппаратов Владимира Ивановича Халимановича.

Окончил факультет летательных аппаратов Казанского авиационного института им. академика А.Н. Туполева: специальность «Динамика полёта» (1964 г.); к.ф.-м.н., профессор (2000 г.), академик Российской инженерной Академии (2009 г.). С 1965 г. — работает в Научно-производственном объединении прикладной механики (Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошёл путь от инженера до директора Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем.

Основные направления деятельности — разработка методик анализа динамики конструкции трансформируемых механических систем космических аппаратов; системы их защиты от динамических нагрузок; методы испытаний механических систем в условиях невесомости; проектирование и экспериментальная отработка механизмов спутников длительного ресурса эксплуатации; космическое материаловедение; создание испытательных установок имитации космического пространства; разработка систем автоматизированного проектирования механических систем космических аппаратов, стендов и оборудования для механических испытаний. Системы и аппараты, разработанные под его руководством, эксплуатируются во всех аппаратах предприятия.

Участвовал в международных проектах SESAT, «Экспресс-АМ», AMOS-5 и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989 г.), двух премий Правительства РФ. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1977 г.), «Знак Почета» (2003 г.), медалями. «Почетный радист СССР» (1985 г.).

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