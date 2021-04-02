Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата02.04.2021 03:45

80 лет со дня рождения Юрия Жунедовича Жирикова

Сегодня, 2 апреля 2021 года, исполняется 80 лет со дня рождения специалиста в области создания объектов ракетно-космической техники, лауреата премии имени В.П. Макеева Юрия Жунедовича Жирикова.

Окончил факультет летательных аппаратов Казанского авиационного института: специальность «Ракетостроение» (1967 г.). С 1967 г. — работает в КБ машиностроения (ГРЦ «КБ им. академика В.П. Макеева»), г. Миасс: прошел трудовой путь от мастера до первого зам. генерального директора (с 2004 г.). Участник разработки двух поколений боевых ракетных комплексов с баллистическими ракетами подводных лодок.

Организатор и участник разработки, отработки и сдачи в производство аппаратуры автоматизированного управления корабельными системами повседневного и предстартового обслуживания ракетных комплексов с ракетами Р-29, Р-29Р, Р-39 (1970-1981). Участвовал в организации строительства корпусов лабораторно-экспериментальной базы предприятия, объектов социально-культурного назначения, жилых домов.

Лауреат премии им. В.П. Макеева. Награжден орденом Дружбы народов (1984 г.), государственными и ведомственными медалями и знаками. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2007 г.). Заслуженный работник ГРЦ. Почетный гражданин г. Миасса (2010 г.).

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