Source: Russia Federal Space

#Гонец#Орбитальные группировки03.04.2021 19:30

«Гонец» передаст информацию об уровне жидкостей

Успешно осуществлена интеграция терминала спутниковой системы «Гонец» с многофункциональным жидкостным уровнемером. Работы выполнены специалистами ЦНПО «Каскад» совместно со «Спутниковой системы «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Блок приема-передачи «Гонец», состыкованный с уровнемером посредством контроллера, успешно передал по спутниковому каналу серию показаний об уровне жидкости в емкости испытательного стенда. Результаты и их изменения отображались в приложении, позволяющем отслеживать уровни жидкостей.

Перспективная наработка сможет стать важным заделом для создания решений по мониторингу уровня жидкостей в резервуарах различного назначения. Это может быть и емкость для хранения нефтепродуктов, и цистерна с химическим реактивом, и устройство для контроля уровня воды на плотине.

Важным преимуществом создаваемого решения является возможность передачи данных из любой точки на карте России, что обеспечивается повсеместностью покрытия территории нашей страны услугами системы «Гонец». Осуществление с его помощью мониторинга уровня жидкостей в различных отраслях поможет снизить оперативные издержки, потери (в т.ч. от хищений) и предотвратить экологические катастрофы, например, при выполнении оперативного мониторинга удаленных нефтехранилищ.

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