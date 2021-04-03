Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия03.04.2021 22:45

Кометные бомбардировки Юпитера

Второе зафиксированное падение небесного тела на Юпитер. Пятно размером с Тихий океан. Снимок космического телескопа «Хаббл» (Hubble), 2009 г.

Южное полушарие Юпитера с множественными следами падения фрагментов кометы Шумейкеров – Леви. Снимок космического телескопа «Хаббл» (Hubble), 1994 г.

Комета Шумейкеров – Леви 9, состоящая из цепочки фрагментов.

Комета Шумейкеров-Леви 9 была открыта супругами Юджином и Каролиной Шумейкерами (США) и Дэвидом Леви (Канада) в 1993 году. В июле 1994 года комета стала одной из самых знаменитых комет, так как её падение на Юпитер было зафиксировано астрономами многих стран. Это был первый наблюдавшийся случай столкновения двух небесных тел вне Земли.

По некоторым данным, до столкновения комета находилась на орбите Юпитера около 20 лет, став его спутником с периодом обращения вокруг планеты 2 года. В 1992 году приливные силы газового гиганта раздробили её на 21 отдельный фрагмент, размерами до 2 км в поперечнике, растянувшихся цепочкой на сотни тысяч километров. При этом каждое вторичное ядро стало самостоятельной кометой со своей головой, комой и хвостом. В таком виде комету впервые и заметили в 1993 году её первооткрыватели.

В период с 16 по 22 июля 1994 года все фрагменты кометы столкнулись с южным полушарием Юпитера на скорости, примерно 60 км/сек, вызвав мощные возмущения облачного покрова. Некоторые «шрамы» от падения сохранялись в течение нескольких месяцев. Падение кометы было предсказано и наблюдалось как с Земли, так и из космоса.

В июле 2009 года в южном полушарии Юпитера появилось новое тёмное пятно размером с Тихий океан. Учёные предположили, что произошло ещё одно столкновение, возможно, с неизвестным астероидом или кометой.

Столь частые падения на Юпитер комет или астероидов заставили учёных в очередной раз пересмотреть роль Юпитера как «космического пылесоса» для внутренней части Солнечной системы. По некоторым прогнозным оценкам, столкновения комет или астероидов с Юпитером происходят в 2000-8000 раз чаще, чем на Земле. По мнению ряда исследователей, планета с размерами и массой Юпитера обеспечивает дополнительную защиту Земли от бомбардировок космическими объектами.

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