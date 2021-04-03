Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур03.04.2021 16:01

Один день из жизни экипажей МКС-65 на Байконуре

В преддверии космических стартов на Байконуре журналистам обычно предоставляли возможность пообщаться с экипажами предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию, приглашали на открытые тренировки космонавтов и астронавтов. Уже больше года эпидемиологическая ситуация заставляет искать новые форматы мероприятий или вводить ограничения. Теперь один день из жизни экипажей МКС-65 буквально за неделю до старта мы можем увидеть благодаря фотографам и операторам, работающим на предприятиях космической отрасли, которые сейчас находятся на космодроме.

В настоящее время к полёту готовится основной экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Их дублерами стали космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Сегодня, 3 апреля 2021 года, для них провели тренировку по ручному сближению корабля «Союз МС» с Международной космической станцией на функциональном многоцелевом стенде, а также занятия по бортовой документации пилотируемого корабля «Союз МС-18».

Готовясь к воздействию факторов космического полёта, экипажи занимаются на креслах ускорения Кориолиса и участвуют в гемодинамических тренировках на ортостоле в соответствии с определённой схемой, разработанной в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Немалое внимание уделяется и физической подготовке: под наблюдением врачей космонавты и астронавты тренируются на беговой дорожке и велоэргометре, работают на силовых тренажёрах, занимаются ОФП. Свободное время они посвящают игре в шахматы, шашки, настольный теннис, дартс и бильярд.

Экипажи строго следуют предполётным традициям, одна из которых связана с Аллеей космонавтов. Тот, кто впервые собирается в полёт, сажает дерево. А уже летавшие космонавты и астронавты участвуют в символической поливке своих деревьев, высаженных перед первыми космическими стартами.

MIL OSI