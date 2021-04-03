Олег Матыцин ознакомился с работой Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Смоленске

Source: Russia Ministry of Sport

2 апреля в рамках рабочего визита в Смоленскую область Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин совместно с главой региона Алексеем Островским посетил Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова в посёлке Одинцово.

Образовательная организация была открыта в 1969 году, а в 2017 году получила имя своего основателя, заслуженного тренера РСФСР Василия Николаевича Тихонова. На сегодняшний день площадь учебного заведения превышает 11 гектаров. На территории школы расположены учебно-тренировочный манеж, конкурные поля, денники, зрительские трибуны. Помимо конного спорта, в учреждении также функционируют отделения шахмат и адаптивной физической культуры для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в школе занимаются около 155 человек. О высоком уровне подготовки воспитанников говорят их победы и призовые места на всероссийских и международных первенствах.

На данный момент отделение находится в стадии преобразования в структурное подразделение Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, подведомственной Минспорту России.

Олег Матыцин обсудил с тренерами школы перспективы дальнейшего развития учреждения и в целом конного спорта на территории региона.

«В школе создана отличная база для подготовки спортсменов по верховой езде, современному пятиборью, трудятся квалифицированные управленческие кадры с огромным опытом работы, – отметил Олег Матыцин. – Министерство спорта совместно с руководством области будет оказывать этому учреждению максимальное содействие в части продолжения укрепления материально-технической базы. Главная наша задача – чтобы здесь были созданы комфортные условия для обучения, а у смолян, занимающихся здесь верховой ездой, была возможность дальнейшего поступления в вуз по этому направлению. У нас разработана стратегия создания центров спортивной подготовки в структуре высших учебных заведений, и мы изучим, каким образом эту практику можно применить здесь наилучшим образом».

Фото: Администрация Смоленской области

Пресс-служба Минспорта России

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