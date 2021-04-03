Олег Матыцин открыл Первенство России по синхронному плаванию в Смоленске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 апреля, в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось открытие Первенства России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет. Юных спортсменов и их тренеров поприветствовали Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Синхронное плавание – один из самых ярких видов спорта, который не только радует олимпийскими победами, но и, самое главное, дарит радость детям, – отметил Олег Матыцин. – Занятия спортом в комфортных условиях – это важное условие того, чтобы наши дети воспитывались в традициях и уважении к своим учителям, своей стране, своему городу. Хочу выразить признательность тренерам за ваш труд, потому что от вас зависят здоровье и успехи наших детей. Выражаю признательность Администрации Смоленской области и руководству Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма за создание таких современных условий для проведения соревнований. Желаю всем здоровья и удачи!».

«Я очень рад, что вы принимаете участие в этих соревнованиях именно на Смоленщине, где развитие физической культуры, поддержка здорового образа жизни являются важным приоритетом, – сказал Алексей Островский. – Вы большие умницы, что занимаетесь спортом, совершенствованием себя как личности, показываете пример сверстникам, как нужно правильно и с пользой проводить время. Я вам желаю побед на соревнованиях самого различного уровня, ярких эмоций и отличного настроения. Боритесь, побеждайте и радуйтесь своим заслуженным наградам».

В Первенстве России по синхронному плаванию принимают участие около 500 юных спортсменов, представляющих 33 команды из 15 регионов страны. Соревнования проводятся в личном и командном зачётах и продлятся до 4 апреля.

Фото: Администрация Смоленской области

Пресс-служба Минспорта России

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