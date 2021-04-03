Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Луна#НПО Лавочкина03.04.2021 07:45

Станция «Луна-10» вышла на орбиту Луны 55 лет назад

Ровно 55 лет назад, 3 апреля 1966 года, автоматическая межпланетная станция «Луна-10» вышла на орбиту вокруг Луны и вывела первый в мире искусственный спутник Луны. Это позволило людям увидеть обратную сторону естественного спутника Земли. Ее запуск был выполнен 31 марта 1966 года ракетой-носителем «Молния-М» с космодрома Байконур. Космический аппарат был разработан и изготовлен в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

При подлете к Луне 3 апреля была построена лунная вертикаль, и включена двигательная установка на торможение, которая, отработав 57 секунд, обеспечила выход на орбиту искусственного спутника Луны. Через 20 секунд после окончания работы двигателя от корректирующей тормозной двигательной установки был отделен герметичный контейнер с научной аппаратурой, который стал первым в мире искусственным спутником Луны «Луна-10».

За 56 суток активного существования спутника на орбите Луны с ним было проведено 219 сеансов связи, получена ценная научная информация. Программа полета станции «Луна-10» выполнена полностью.

Научная аппаратура «Луны-10»:

Гамма-спектрометр 3134-03 для исследования интенсивности и спектрального состава гамма-излучения лунной поверхности, характеризующего тип лунных пород;

радиометр СЛ-1 для изучения радиационной обстановки вблизи Луны;

Д-153 — прибор для изучения солнечной плазмы;

СГ-59М — трехкомпонентный магнитометр на штанге длиной 1,5 метра для исследования межпланетного магнитного поля и уточнения нижнего предела возможного магнитного поля Луны;

ИД-1 — прибор для регистрации инфракрасного излучения поверхности Луны и для уточнения данных о тепловом режиме лунной поверхности;

РМЧ-1 — регистратор метеоритных частиц;

РФЛ-1 — прибор для обнаружения рентгеновского флуоресцентного излучения Луны.

Станцией «Луна-10» впервые были получены данные об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения ее поверхности. Общий уровень гамма-излучения лунных пород несколько превышает уровень гамма-излучения над породами земной коры. Методом гамма-спектрометрии впервые было измерено содержание естественных радиоактивных элементов (K, U, Th) и определен тип пород, залегающих на поверхности Луны. Было обнаружено присутствие на поверхности частиц реголита неокисленных форм железа, титана и кремния. Также было измерено альбедо проникающего корпускулярного излучения от первичного космического излучения, позволившее сделать вывод об отсутствии у Луны радиационных поясов.

Анализ возмущений траектории станции «Луна-10» позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны. За время активного существования станция дважды пересекала «хвост» магнитосферы Земли, что было зафиксировано научными приборами.

По результатам полета «Луны-10» Международная авиационная федерация зарегистрировала приоритетные научно-технические достижения станции:

Выведение искусственного спутника Луны;

проведение впервые в мире научно-технических исследований и измерений с помощью автоматической станции, выведенной на орбиту искусственного спутника Луны.

Станцией «Луна-10» были установлены рекорды, зарегистрированные и подтвержденные дипломами FAI:

Мировой рекорд максимальной массы, доставленной на лунную орбиту, в классе «С»;

абсолютный мировой рекорд продолжительности активного существования автоматической станции на лунной орбите;

мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной орбите в классе «С».

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