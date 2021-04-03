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#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш#НПО ИТ03.04.2021 01:30

90 лет со дня рождения Николая Григорьевича Одинцова

Сегодня, 3 апреля 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения специалиста и руководителя работ по созданию наземной и бортовой измерительной аппаратуры Николая Григорьевича Одинцова.

Окончил Московский авиационный техникум имени Н.Н. Годовикова (1949 г.), Всесоюзный заочный энергетический институт: специальность «радиотехника» (1958 г.); к.т.н., академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. С 1957 г. — работал в НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Калининград Московской обл.: старший инженер, начальник сектора; затем в НИИИТ (ныне — Научно-производственное объединение измерительной техники, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»): начальник отдела, отделения, главный инженер, первый заместитель генерального директора.

Уделял внимание новой технике, внедрению современных методов разработки, конструирования аппаратуры, унификации, типизации, стандартизации конструктивно-технологических решений, внедрению высоких приборных и микроэлектронных технологий. Лауреат Государственной премии. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями, знаками ФКР. «Ветеран труда», «Ветеран НПО ИТ».

Выдающийся руководитель работ по созданию наземной и бортовой измерительной аппаратуры Николай Григорьевич Одинцов скончался 17 января 2006 года.

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