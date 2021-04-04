Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#МКС-65#Союз МС-18#Пилотируемая космонавтика04.04.2021 16:54

Корабль «Союз МС-18» готов к общей сборке с ракетой-носителем

На космодроме Байконур состоялась транспортировка космической головной части с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на общую сборку ракеты космического назначения.

Сегодня, 4 апреля 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по погрузке и транспортировке корабля в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадке № 31.

Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» намечен на 9 апреля 2021 года по программе 65-й и 66-й экспедиций к Международной космической станции. В состав основного экипажа входят: командир Олег Новицкий (Роскосмос), бортинженер-1 Петр Дубров (Роскосмос) и бортинженер-2 Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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