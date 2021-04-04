Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КД НТИ#Центр Хруничева04.04.2021 21:30

«Космические» финалы Олимпиады Кружкового движения НТИ прошли в Королёве

В пятницу, 2 апреля 2021 года, в колледже космического машиностроения и технологий подмосковного Королёва завершились соревнования по трем профилям Олимпиады Кружкового движений Национальной технологической инициативы, посвященным технологиям, связанным с космосом. Традиционно, на финалы Олимпиады были приглашены отраслевые эксперты и специалисты в областях, с которыми связаны задания заключительного этапа.

В городе Королёве начальник отдела ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Андрей Белкин рассказал участникам историю и особенности современного ракетостроения. Кроме того, была организована встреча финалистов с летчиком-космонавтом, Героем РФ Андреем Борисенко. На встрече школьники продемонстрировали большую вовлеченность и задали очень много вопросов. Андрей Борисенко отметил, что самый интересный для него вопрос задал участник олимпиады Олег Ломаченко, который получил личный автограф космонавта Роскосмоса.

Соревнования в рамках финала длились несколько дней. Большая часть времени была посвящена решению командной инженерной задачи. На профиле «Анализ космических снимков и геопространственных данных» в течение нескольких дней финалисты в командах решали задачи, связанные с анализом космических снимков сельскохозяйственных угодий и объектов нефтегазового сектора для «бизнес-разведки». Участники профиля «Аэрокосмических системы» на специальном полигоне с помощью ровера размечали площадь для посадки космических кораблей. На профиле «Спутниковые системы» команды разрабатывали прототип сверхмалого спутника, участвующего в исследовательской миссии на орбите.

Призовые места в профиле «Анализ космических снимков и геопространственных данных» заняли участники из Вологодской, Воронежской, Ленинградской и Новосибирской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской республик. В командном зачете лучший результат показала команда dQw4: Григорий Пластинин, Александр Полухин, Елизавета Сибирцева; эти участники стали победителями в индивидуальном зачете. Призеры в индивидуальном зачете — Клим Коннов, Евгений Майоров, Егор Артамонов, Екатерина Воротова, Анастасия Викторова и Руфина Гафиятуллина.

Дипломы по профилю «Аэрокосмические системы» увезли с собой школьники из Новосибирской и Томской областей, Приморского края и города Санкт-Петербурга. Лидеры командного зачета — команда Ordinem Mechanicus: Максим Доминов, Егор Капралов, Илья Стрельбицкий, Тимофей Чубарь. Доминов и Чубарь также стали победителями в индивидуальном зачете; Капралов и Стрельбицкий вошли в число призеров вместе с Георгием Будником, Кириллом Гуженковым, Виктором Данилиным и Никитой Локтевым.

В число призеров и победителей по профилю «Спутниковые системы» вошли старшеклассники из Краснодарского края, Новосибирской области, Республики Татарстан. Победители командного зачета — GDZZ 2.1: Данил Поротников, Борис Никитин, Никита Ванаг. Поротников и Никитин стали победителями в индивидуальном зачете; Ванаг — призер индивидуального зачета, как и Амир Зайнуллин, Даниил Воротынцев, Денис Бардиж и Никита Чернов.

Олимпиада кружкового движения НТИ — это командные инженерные соревнования для школьников и студентов, увлечённых современными технологиями, инженерией и естественными науками, реализуемые с 2016 года Госкорпорация «Роскосмос» выступает системным партнером Олимпиады по направлениям: «Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы», «Анализ космических снимков и геопространственных данных». В финале участники встречаются с практическими задачами от ведущих организаций ракетно-космической отрасли. Следующий сезон Олимпиады КД НТИ стартует в сентябре 2021 года. Оставить предварительную заявку можно на сайте.

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