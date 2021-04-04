Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Юрий Гагарин#Москва#ТАСС04.04.2021 23:20

Москвичам покажут, как столица встречала первого космонавта планеты

На Тверском бульваре в г. Москве открылась выставка «Москва встречает первого!», подготовленная Музеем космонавтики в партнерстве с Информационным агентством России ТАСС. На ней представлены фотографии ликующей Москвы в день встречи Юрия Гагарина в столице — 14 апреля 1961 года. Выставку дополнят воспоминания о первом космонавте Земли космонавтов, инженеров и сотрудников космических предприятий, посмотреть которые можно отсканировав QR-коды камерой ВКонтакте.

Вячеслав Климентов, заместитель директора по научной работе Музея космонавтики: «Фотовыставка на Тверском бульваре — часть нашего большого юбилейного проекта „ПЕРВЫЙ“, посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос, центральной частью которого станет масштабная выставка в главном зале Музея космонавтики. На ней можно будет увидеть документы и личные вещи первого космонавта, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах. Одним из центральных экспонатов станет подлинный спускаемый аппарат космического корабля серии „Восток“, на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полёт».

Когда 14 апреля 1961 года самолёт с космонавтом приземлился в аэропорту Внуково, народ хлынул на улицы города. Нескончаемая волна вдохновлённых, ликующих людей была везде — от аэропорта до Красной площади. Это было событие, которое объединило не только москвичей, но и всех людей на Земле. Свидетели того события вспоминают, что это был самый незабываемый день в их жизни.

«В фотоархиве ТАСС собрана уникальная летопись ключевых событий истории страны, в числе которых — ее первые космические победы, — отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор. — Наш совместный проект с Музеем космонавтики — это замечательная возможность поделиться с широкой аудиторией бесценными кадрами тех дней и передать настроение, объединившее не только страну, но и всю планету. Символично, что выставка разместилась на Тверском бульваре — рядом со старым зданием ТАСС, откуда 60 лет назад на весь мир была передана новость о полете первого человека в космос».

Выставку «Москва встречает первого!» можно увидеть на Тверском бульваре (напротив здания ТАСС, Тверской бульвар, 2) с 1 апреля до 3 мая 2021 года. Выставка «ПЕРВЫЙ» пройдёт в главном зале Музея космонавтики (проспект Мира, 111) с 12 апреля до 12 сентября 2021 года.

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